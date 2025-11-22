Poglejte, kakšna čast je doletela Slovenko, ki se druži z največjimi svetovnimi zvezdami (FOTO in VIDEO)

Nika Kljun je ena naših najboljših plesalk, če ne kar najboljša. Uspelo ji je tudi nekaj, o čemer mnogi mladi plesalci, pa tudi umetniki na sploh, lahko le sanjajo - preboj med ameriško smetano. V dolgi in uspešni karieri je Nika sodelovala z zvenečimi imeni kot so Beyonce, Jennifer Lopez, Britney Spears, Justin Timberlake, Pitbull in še in še.

Zdaj pa jo je doletela prav posebna čast, na podelitvi svetovnih nagrad za koreografijo, je namreč bila prav ona tista, ki je podelila nagrado za življenjsko delo vzornici in glasbenici, ki jo že zelo dolgo neizmerno ceni, Pauli Abdul.

»Paula ni le ikona, ki je pomagala oblikovati pop kulturo, kot jo poznamo zdaj, zame je družina. Mnogo let sem imela čast biti njena koreografinja, lahko sem od blizu spremljala njeno neustrašnost. Skače z visokih podstavkov in odrov, ki jih sama ne bi niti dvakrat pogledala. A na drugi strani njenega legendarnega talenta je njena prijaznost, dobrota, njen humor, njeno velikansko srce. Vse to je na meni pustilo največji pečat. Skrbela je zame ne le na odru, ampak tudi za njim, zato ji pravi mama medvedka. Zato jo obožujemo,« se je na družabnem omrežju legendarni pevki in plesalki poklonila Nika, ki je priznala, da je bila podelitev nagrad nepozabna.

Nika, ki je sicer odrasla s plesom, njena mama je namreč ustanoviteljica ene najbolj priznanih plesnih šol v Sloveniji, je s sledilci delila tudi nekaj utrinkov s podelitve, pa tudi iz zakulisja, na katerih je bilo jasno vidno, kako blizu sta si umetnici in kako zelo ena drugo spoštujeta tudi v zasebnem življenju.