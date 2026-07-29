Poglejte, kakšnega ima kranjski župan: to ni naključje (VIDEO)

Kranjski župan Matjaž Rakovec je poletne konce tedna namesto ob morju preživel kar na domači njivi. Zavihal je rokave, prijel za motiko in se lotil okopavanja ter pobiranja krompirja. Ob tem je objavil tudi posnetek pridelka, na katerega je bil očitno zelo ponosen. »Ni boljšega od domačega krompirja,« je zapisal v eni od objav. Dodal je, da velik krompir ne zraste po naključju. Za dober pridelek so namreč potrebni trud, vztrajnost in skrb skozi vse leto. Rakovec je pokazal, da mu fizično delo ni tuje in da se zna sprostiti tudi daleč od županske pisarne. Njegov poletni oddih je bil tako precej drugačen od brezskrbnega poležavanja na plaži.

Športni duh ga spremlja tudi na njivi

Vztrajnost, ki jo zahteva delo na zemlji, je kranjskemu županu dobro znana že iz mladosti. Takrat je bil aktiven športnik, ukvarjal pa se je s hokejem in vaterpolom. Pozneje je ostal tesno povezan s športom in postal mednarodni vaterpolski sodnik. Med letoma 2010 in 2018 je vodil tudi Hokejsko zvezo Slovenije. Športna disciplina in tekmovalnost ga očitno spremljata še danes, le da se je tokrat preizkusil v boju za čim bogatejši pridelek. Na posnetku je mogoče videti, kako iz zemlje pobira velike gomolje domačega krompirja. Rezultat mu je narisal nasmeh na obraz in potrdil, da se je vloženi trud obrestoval. Rakovec je tako dokazal, da lahko tudi župan poleti namesto kopalk obleče delovna oblačila in uživa v sadovih svojega dela.