Poglejte kandidatke! Od študentke računalništva do plesne trenerke (FOTO)

Odločitev o miss Slovenije je v rokah žirije, ki bo 29. marca razglasila, katera je najlepša letos. A lepota, videz ni vse, dekle mora imeti še druge odlike in talente, ki jih letošnje kandidatke za lepotno krono vsekakor imajo. Predstavljamo pet kandidatk, tudi tokrat po vrsti, kot se bodo predstavile v finalnem izboru.

29. marca bo žirija izbrala najlepšo.

Eva Žižek

Šesta bo na oder stopila Eva Žižek, stara je 21 let, prihaja iz Cerkelj na Gorenjskem. Po izobrazbi je ekonomska tehnica, trenutno študentka drugega letnika podjetništva na Gea College. »Za študij podjetništva sem se odločila, ker se mi zdi to izjemno uporabno znanje za življenje, saj mi omogoča razumevanje poslovnega sveta, razvijanje lastnih idej in samozavestno ustvarjanje priložnosti na različnih področjih. Trenutno opravljam študentsko delo v logističnem podjetju, kjer se vsak dan srečujem z vrsto izzivov.« V prostem času gre najraje v naravo, kjer se umiri in si zbistri misli, obenem prav tam pogosto dobi nove ideje in navdih za svoje načrte. Projekt Miss Slovenija ji je dal zelo veliko, pravi: »Naučil me je discipline, odgovornosti in tega, kako pomembna sta sodelovanje in medsebojna podpora med ženskami. Zrasla sem kot oseba, postala bolj samozavestna in pogumna pri izražanju svojih mnenj.« V prihodnosti si želi zgraditi uspešno kariero na področju podjetništva in postati ženska, ki s svojim zgledom navdihuje druge. »Verjamem, da prava lepota izhaja iz samozavesti, srčnosti in poguma slediti svojim ciljem.«

Dajana Mijatović

Številko sedem ima Dajana Mijatović, 20-letna študentka politologije iz Domžal. Verjame v moč sodelovanja in aktivnega vključevanja v skupnost, saj meni, da lahko prav vsak s svojo energijo in idejami prispeva k pozitivnim spremembam. Pomembni sta pristnost in iskrenost, meni, da je to temelj vsakega odnosa. Motivirajo jo manjše zmage, jo opolnomočijo in pripomorejo k njeni osebni rasti, pravi. »Prava osebna rast se začne, ko stopimo iz cone udobja, saj nas novi izzivi, pogum in pripravljenost na spremembe oblikujejo v močnejšo in bolj samozavestno osebo.« Družina je njeno varno zavetje in največja podpora. S folkloro ohranja odnos do korenin, pravi in še, da rada bere, redno obiskuje tudi fitnes, kjer skrbi za zdravje in dobro počutje ter si zbistri misli po napornem dnevu. »Želim si, da bi si me ljudje zapomnili po moji iskrenosti, toplini in pogumu, saj vsako oviro sprejmem kot izziv, ki me bo naučil nekaj novega.«

Julija Golob

Osma se bo predstavila Julija Golob, stara je 19 let in študira računalništvo. Privlači jo svet tehnologije, ker ponuja neskončne možnosti ustvarjanja in reševanja problemov. Rada ima izzive in občutek, da z znanjem lahko nekaj konkretnega zgradi ali izboljša. V prostem času najraje pobegne v naravo, kjer se sprehaja s psom. »Živali mi veliko pomenijo, učijo me potrpežljivosti, pristnosti in preprostega veselja. Poleg tega cenim iskrene odnose in kakovostno druženje z ljudmi, ki mi veliko pomenijo.« Pravi, da je pozitivna, odprta in zanesljiva oseba, vedno pripravljena pomagati, saj jo to osrečuje in izpolnjuje. »Želim si ustvariti kariero, ki me bo navdihovala in mi omogočala osebno rast, hkrati pa ohraniti čas za ljudi in stvari, ki mi dajejo energijo.«

Ana Elez

Številko 9 ima Ana Elez, stara je 25 let, prihaja iz Zagorja ob Savi. Študira digitalni marketing, njena izobrazba pa je povezana tudi s farmacevtskim področjem, ki ji je dalo disciplino, odgovornost in globoko spoštovanje do zdravja ter ljudi, pravi. »Sem ženska kontrastov – premišljena, a kreativna. Ambiciozna, a prizemljena. Rada imam strukturo in ideje, ki premikajo meje. Navdihujem se v estetiki, a verjamem, da lepota brez vsebine nima prave teže.« Moda je zanjo način izražanja, podjetništvo pa pogum, da vizijo spremeniš v realnost. Ne verjame v eno samo pot, pač pa v povezovanje – zgodb, ljudi, idej. Projekt Miss Slovenije ji ni dal le izkušnje, pravi: »Dal mi je rast. Naučil me je, da prava samozavest ne izhaja iz primerjanja, ampak iz sprejemanja sebe. V času, ko se tako hitro merimo z drugimi, se mi zdi najpomembneje ostati zvest svoji poti.« Je ambiciozna in delovna, v sebi še nosi radovednega otroka, ki raziskuje in si upa sanjati na glas. »Prav ta del mene je moj največji kapital. Ohranja me pristno.«

Kandidatke so v športnih oblačilih With You Label, za ličenje in frizuro je poskrbel Golden Boys. Fotografije je posnel Dejan Nikolič.

Nika Amon

Deseta se bo predstavila Nika Amon, stara je 20 let, prihaja iz Šmarja pri Jelšah, je študentka Fakultete za uporabne družbene študije, smer mediji in novinarstvo. Pravi, da je preprosta, nasmejana in čustvena oseba, ki verjame, da je v vsaki situaciji najlepše ostati zvest samemu sebi. Skozi življenje jo vodi iskrenost do sebe in do drugih. Navdihuje jo povezovanje, poslušanje zgodb ter ustvarjanje pristnih in toplih odnosov. »Družina mi pomeni vse. Je moja opora, varnost in največja motivacija v vseh življenjskih obdobjih. Prav vrednote, ki sem jih dobila doma, so me oblikovale v osebo, kakršna sem danes.« Njena velika strast je ples, s katerim se je ukvarjala 13 let, svoje znanje pa predaja kot plesna trenerka. Ples je način izražanja, ob katerem se počuti svobodno, samozavestno in sproščeno, skozi gibanje lahko pokaže svoja čustva, ki jih kdaj ne more opisati, pravi. S projektom Miss Slovenije se je osebnostno še dodatno razvila, stopila iz cone udobja ter okrepila zaupanje vase in v svoje mišljenje. »Vidim se kot mlado žensko, ki ostaja zvesta sebi, svojim vrednotam in sanjam. Verjamem, da prava lepota izhaja iz nas samih, topline, iskrenosti in poguma, da si to, kar si, brez pretvarjanja.«