Poglejte, katera je zamenjala Heleno Blagne (FOTO)

Od 21. novembra bodo na svoj račun prišli ljubitelji smeha po vsej Sloveniji. Potem ko je morala Helena Blagne zaradi višje sile sprejeti težko odločitev, da je v komediji ne bo, so v kreativni ekipi POPUP Teatra našli odlično rešitev. Dovolj je bilo eksperimentiranja, zato so zahtevno vlogo dodelili profesionalni igralki Gorki Berden.

Rebeka je navdušila z Jamsko žensko. FOTO: DEJAN NIKOLIČ

Gorka je vsestranska igralka, znana po številnih vlogah v serijah in filmih. FOTO: MEDIASPEED.NET

Ta se je suvereno vživela v razvajeno meščansko damo Viktorijo in s tem očarala Rebeko Dremelj. »Sem mislila, da se hitro učim teksta, dokler me Gorka ni osupnila s svojimi sposobnostmi hitrega pomnjenja. Sooblikovati nekaj tako zabavnega z izkušeno umetnico je svojevrsten privilegij in komaj čakam, da bova lahko pokazali, kaj sva pripravili za vas,« se veseli vsestransko nadarjena ustvarjalka, ki je z rekordnimi ponovitvami monokomedije Jamska ženska dokazala, da je mojstrica igre.

Obožujem izzive, in ta je prišel povsem nenadejano.

Zdaj se ji bo torej na odru pridružila še ena izjemna sila in skupaj bosta sejali dobro voljo med ljudi. »Obožujem izzive, in ta je prišel povsem nenadejano,« pravi Gorka: »Kreiranje šaljivih likov je moja strast, če so gledališko zahtevni, me to še bolj motivira. Pri celotnem procesu pa je najpomembneje to, da sta se najini energiji v hipu ujeli in smeh odmeva že med vajami, kar je dobra popotnica, da se s Šminko in sekirco podava med občinstvo,« nas nagovori Berdenova.