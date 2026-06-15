Sanjski dan za Zalo Klopčič

Spletna vplivnica, politična komentatorka in predsednica društva Nova smer Zala Klopčič se je v soboto poročila s svojim dolgoletnim partnerjem Timom Rauterjem. K oltarju jo je pospremil njen oče.

Par, ki si je v zadnjih letih ustvaril tudi družino, je tako stopil v novo življenjsko poglavje. Zala Klopčič, ena bolj prepoznavnih mladih političnih komentatork desne politične opcije pri nas, je usodni da dahnila v krogu najbližjih sorodnikov in prijateljev. Slovesnost se je začela s civilnim obredom v Kamniku, zatem pa je sledila še cerkvena poroka v Preski pri Medvodah.

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Opravičilo uredništva

Uredništvo spletnih Slovenskih novic se opravičuje Zali Klopčič in njenemu očetu zaradi napake v prvotni različici članka. V članku smo sprva napačno zapisali, da je spletno vplivnico, politično komentatorko in predsednico društva Nova smer Zalo Klopčič na poroki k oltarju pospremil Franc Klopčič, nekdanji župnik v Preski pri Medvodah. V resnici je Zalo Klopčič na poroki k oltarju pospremil njen oče, ki ni nekdanji župnik Franc Klopčič, kot smo nehote in pomotoma zapisali. Vsem prizadetim se za neljubo napako opravičujemo.

Uredništvo spletnih Slovenskih novic