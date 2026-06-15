Poglejte, kdo je Zalo Klopčič pospremil pred oltar! Nekoč razrešeni župnik

Pisali smo, da se je spletna vplivnica, politična komentatorka in predsednica društva Nova smer Zala Klopčič v soboto poročila s svojim dolgoletnim partnerjem Timom Rauterjem. Par, ki si je v zadnjih letih ustvaril tudi družino, je tako stopil v novo življenjsko poglavje. Zala Klopčič, ena bolj prepoznavnih mladih političnih komentatork desne politične opcije pri nas, je usodni da dahnila v krogu najbližjih sorodnikov in prijateljev. Slovesnost se je začela s civilnim obredom v Kamniku, zatem pa je sledila še cerkvena poroka v Preski pri Medvodah.

A na poroki pozornosti ni pritegnila le nevesta. V oči pade tudi ime duhovnika, ki je Zalo pospremil pred oltar. Gre za Franca Klopčiča, nekdanjega župnika v Preski pri Medvodah, ki je bil dolga leta ujet v mučno sodno zgodbo. Klopčič je v župniji Preska služboval od leta 1999. Leta 2012 so ga začeli obravnavati kriminalisti zaradi očitkov o spolnem napadu na mladoletno veroukarico, domnevno storjenem v letih 2004 oziroma 2005. Očitke je ves čas odločno zanikal. Zaradi postopka so mu cerkveni nadrejeni omejili oziroma začasno odvzeli opravljanje službe. Klopčič se je za več let umaknil iz pastorale.

Sodna saga se je vlekla več kot desetletje. Marca 2017 je bil na prvi stopnji oproščen, nato so višji sodniki leta 2018 oprostilno sodbo obrnili in ga obsodili na štiri leta zapora. Vrhovno sodišče je obsodilno sodbo leta 2019 razveljavilo, zadeva pa se je vrnila v novo odločanje. Klopčič je bil nato znova oproščen, višje sodišče pa je pritožbo tožilstva zavrglo in potrdilo oprostilno sodbo prve stopnje. Ta je tako postala pravnomočna leta 2023. »Tega nisem storil, moja vest je mirna. V to zgodbo sem potisnjen,« je v času postopka poudarjal Klopčič. Faranom je takrat sporočil tudi: »Sporočam vam, da sem pahnjen v stisko krive ovadbe pedofilije. Te očitke odločno zavračam in vam sporočam, da sem glede tega čist kot solza.« Franc Klopčič, oproščen spolnega napada, se je po 11 letih nato avgusta 2023 vrnil v pastoralo, v tem času pa se je kot nekdanji župnik ukvarjal z avtoprevozništvom.

Sodeč po priimku sta Zala Klopčič in Franc Klopčič morda celo v sorodu, a tega za zdaj ni mogoče potrditi. Prav zato je bil trenutek, ko se je njegovo ime pojavilo ob njenem cerkvenem obredu, še toliko bolj zanimiv. Poroka je tako poleg osebnega in ljubezenskega pečata dobila tudi izrazito družinsko obarvano noto.