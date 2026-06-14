Poglejte, kje sta se v soboto mudila Asta Vrečko in Luka Mesec

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Asta Vrečko, Simon Maljevac in Luka Mesec so se odpravili na tradicionalno paradno povorko ob mesecu ponosa. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Asta Vrečko, Simon Maljevac in Luka Mesec so se odpravili na tradicionalno paradno povorko ob mesecu ponosa. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
N. P.
 14. 6. 2026 | 20:24
3:03
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Sobotno dogajanje v prestolnici je poskrbelo za pravo eksplozijo barv, pozitivne energije in modnih utrinkov, med katerimi sta blestela tudi znana obraza slovenske politične scene. Nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko in nekdanji minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac sta se namreč skupaj z več člani stranke Levica odpravila na tradicionalno paradno povorko ob mesecu ponosa.

Umetnostna zgodovinarka je utrinke pestrega sobotnega dneva delila s svojimi sledilci na Instagramu, kjer je objavila nekaj nalezljivo nasmejanih fotografij. Vrečko se je v svojem značilnem slogu za to priložnost odela v živahne, pisane barve, ki so ustvarile čudovit kontrast z njenimi rdečimi lasmi. Družbo pred objektivom sta ji delala razpoložena kolega Luka Mesec in že omenjeni Simon Maljevac, slednji je svoj videz popestril z bleščečim dodatkom na obrazu. Fotografijam z mavrične povorke je pripisala odločno in navdihujoče sporočilo: »Proti sovraštvu, proti diskriminaciji. En svet, en boj!« Zraven pa je seveda dodala še nepogrešljivo ikono mavrične zastavice.

»Drugačnost ne predstavlja grožnje, temveč bogastvo,« pravi predsednica Pirc Musar.

Je to »Luke Month«?

Glavna zvezda zabavnih domislic dneva pa je brez dvoma postal nekdanji koordinator Levice Luka Mesec. Priložnost je namreč izkoristil za to, da je ponosno pokazal svojo novo, igrivo značko. Na njej je blestel domiseln angleško-slovenski slogan »pride Mesec«. Ta se na duhovit način poigrava z angleško besedo za ponos (pride) in ministrovim priimkom, ki je hkrati dobesedni prevod drugega dela uradnega imena tega mednarodnega meseca (pride month). Spletni komentatorji so to šaljivo igro besed takoj zagrabili in gotovo marsikomu izvabili kakšen hehet; ena od sledilk je, denimo, njegovo ime dobesedno prevedla v angleščino in zapisala: »Luke Month«.

Mavrična povorka je bila sicer osrednji in zaključni dogodek letošnjega festivala Parada ponosa v Ljubljani. Kot smo že poročali, je festival letos potekal pod pomenljivim geslom Demokracija v naših rokah — upanje je naš upor, s katerim so organizatorji opozarjali, da demokratične vrednote niso samoumevne. Uradni program se je zaključil z velikim zborovanjem na Kongresnem trgu, kjer so zbrana politična imena izkazala močno podporo človekovim pravicam. Udeležence sta v živo nagovorila ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Posebno pozornost pa je pritegnil tudi video nagovor predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je poudarila, da je Parada ponosa prostor vključujoče skupnosti ter preizkus demokratične zrelosti vsake družbe, saj drugačnost ne predstavlja grožnje, temveč bogastvo.

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