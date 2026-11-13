Poglejte, s kom bo Smiljan Mori prvič skupaj na odru

Slovenski mentor za osebno rast in avtor številnih uspešnic Smiljan Mori se pri svojem delu srečuje z mnogimi zanimivimi ljudmi, nekatera poznanstva pa so prerasla tudi v tesna prijateljstva. Med njegovimi dobrimi prijatelji je Robin Sharma, kanadski pisatelj in avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega ferrarija. Spoznala sta se pred leti na seminarju v tujini, danes se družita tudi zasebno, prijateljske vezi pa sta spletli tudi njuni družini.

Skupaj so med drugim dopustovali na hrvaškem Pagu, kjer je Sharma pisal zadnja poglavja svoje uspešnice The 5 AM Club. Mori priznava, da se je ob opazovanju prijateljeve discipline in predanosti delu veliko naučil. Še posebno pa mu je v spominu ostalo presenečenje ob 50. rojstnem dnevu. Sharma je namreč posebej za to priložnost pripotoval v Maribor. »Človek z neverjetno natrpanim urnikom, ki potuje po vsem svetu, si je vzel čas zame. Težko opišem, koliko mi je to pomenilo,« priznava Mori. Prav Sharma je bil eden tistih, ki so Morija spodbudili k pisanju avtobiografije Pubec iz Ožbalta. Prijatelja pa čaka še en poseben trenutek. Jutri bosta namreč prvič skupaj stopila na evropski oder, in sicer na konferenci Build Your Empire in the Age of AI na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, kjer pričakujejo več kot 800 obiskovalcev.