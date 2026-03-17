Poglejte, s kom je Bojan Cvjetićanin užival na tajski plaži (FOTO)

Pevec skupine Joker Out, Bojan Cvjetićanin, si je v zadnjih dneh privoščil kratek oddih na Tajskem. Priljubljeni glasbenik je na družbenih omrežjih razkril, da je nekaj prostih dni preživel v Bangkoku in drugih delih te priljubljene azijske turistične destinacije, kjer so mu družbo delali prijatelji iz skupine ter finski pevec Käärijä, ki je širši evropski javnosti postal znan po nastopu na Evroviziji.

Po vrnitvi v domovino je Cvjetićanin na Instagramu objavil serijo fotografij in kratkih videoposnetkov s potovanja. Na njih je mogoče videti, kako skupaj s prijatelji raziskuje živahne ulice Bangkoka, okuša lokalne kulinarične specialitete ter uživa v sproščenem vzdušju tropske prestolnice. Na fotografijah pevec pozira tako sam kot tudi v družbi članov skupine in finskega glasbenika. Utrinki razkrivajo, da si je ekipa poleg raziskovanja mesta privoščila tudi nekaj bolj adrenalinskih doživetij – med drugim spust po jeklenici nad bujnim tropskim gozdom. Cvjetićanin je na potovanju našel čas tudi za bolj sproščene trenutke, kot so obisk kozmetičnega salona, pokušanje lokalne hrane in druženje ob hladnem pivu.

Objava s potovanja je hitro pritegnila pozornost njegovih oboževalcev. Med fotografijami so namreč tudi takšne, na katerih Cvjetićanin pozira v kopalkah, s čimer je – sodeč po odzivih na družbenih omrežjih – še posebej razveselil svoje oboževalke. Cvjetićanin in člani skupine Joker Out sicer veliko časa preživijo na poti zaradi koncertov in glasbenih projektov, zato so takšni trenutki oddiha redki. Tokratni pobeg na Tajsko pa je, kot kažejo objavljeni utrinki, ponudil ravno pravšnjo kombinacijo raziskovanja, zabave in sprostitve v družbi prijateljev.