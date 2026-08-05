Poglejte, s kom Luka Dončić med ločitveno bitko preživlja dopust (FOTO)

Po tem, ko je odjeknila novica, da je nekdanja zaročenka Luka Dončića Anamaria Goltes s sodišča v Los Angelesu umaknila zahtevek za določitev preživnine, so po družabnih omrežjih zaokrožile fotografije očeta njenih otrok, na katerih je videti odlično razpoložen in sproščen. Kako tudi ne, da bi o preživnini njunih deklic odločalo slovensko sodišče, Gabriela in Olivia sta bili obe namreč rojeni v Sloveniji, v Sloveniji z mamo tudi živita, si je naš košarkarski as prizadeval že od samega začetka.

Luka Dončić pa se trenutno ne ukvarja s sodnimi postopki in nekdanjo zaročenko, temveč se je s prijatelji odpravil na zasluženi oddih. Njegov športni kolega Luka Rupnik je na družabnem omrežju tako delil več fotografij, na katerih nasmejani fantje, Dončiću in Rupniku je družbo delal še en uspešni košarkar Jaka Blažič, uživajo na jahti nekje v Jadranskem morju. Poleg plovbe po mirnem morju so si fantje privoščili tudi kulinarično razvajanje pod borovci. Obrok je bil, če gre soditi po širokem nasmehu Luke Dončića, več kot odličen.

Dončić se bo sicer po morskem oddihu moral že kmalu pripraviti na obisk njegovih košarkarskih kolegov iz Los Angelesa, ki v Slovenijo pripotujejo konec avgusta, pri nas pa bo zvezdniška ekipa preživela štiri dni, med katerimi se bodo družili in povezali, brez dvoma pa jim bo Luka razkazal tudi vse lepote naše male in očarljive deželice, nad katero so tudi turisti praviloma več kot navdušeni.