Poglejte, s kom so Luko Dončića ujeli v Tivoliju (FOTO)

Luka Dončić te dni očitno še uživa v domači Ljubljani, kjer poleg treningov najde čas tudi za svojo najpomembnejšo vlogo – očetovsko. Na omrežju X je namreč zaokrožila fotografija slovenskega košarkarskega zvezdnika, ki so ga opazili v ljubljanskem Tivoliju v družbi starejše hčerke Gabriele.

Posnetek je objavil navijaški profil, ob njem pa so zapisali, da gre za »očetovske dolžnosti«. Dončić je na fotografiji v povsem vsakdanji podobi, daleč od bleščečih dvoran, med sprehodom po parku pa se posveča deklici. Da mu družinski trenutki v Sloveniji veliko pomenijo, je pokazal že avgusta, ko je sam delil utrinke dneva z Gabrielo. Takrat sta skupaj obiskala telovadnico in ljubljanski živalski vrt, kjer si je deklica ogledovala surikate.

Dončić sicer tudi med bivanjem v Sloveniji ne počiva. Pred novo sezono lige NBA trenira v Ljubljani, še pred kratkim pa je v domovino pripeljal tudi nekaj soigralcev iz Los Angeles Lakers. Ob njihovem prihodu v hotel InterContinental jih je prišel pozdravit prav z Gabrielo v naročju, nato pa si je vzel čas še za navijače in delil avtograme. Dončić je takrat za soigralce organiziral večdnevno druženje v Sloveniji, namenjeno predvsem povezovanju ekipe pred novo sezono.