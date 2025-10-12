Poglejte ta krasna poročna prstana, ki ju imata Jan Plestenjak in Tadeja Plestenjak (FOTO)

Jan Plestenjak in njegova partnerica Tadeja Majerič, zdaj Tadeja Plestenjak, sta se včeraj v Škofji Loki poročila. Poročni obred seveda ni minil brez poročnih prstanov. Kako sta videti njuna prstana, sta pokazala na Facebooku in Instagramu.

Na objavljeni sliki sta vidni njuni roki s prstanoma, ki ju bosta odslej ponosno nosila. Na sliki je napisano »zate bom tu v dobrem in zlu gor in na dnu,«, s čimer sta si še enkrat potrdila, da bosta zvesta. Tadeja je v svoji objavi tudi zapisala: »Midva imava se ...«

Po naših informacijah je bilo njuno poročno slavje v Škofji Loki, kjer je priljubljeni glasbenik preživel svoje otroštvo. Poročni obred je potekal v ožjem krogu in je zanj vedelo le malo ljudi, priprave pa so potekale stran od radovednih oči javnosti. Informacijo o poroki smo sicer ekskluzivno pridobili in prvi objavili na Slovenskih novicah.

Po tem, ko se je izvedelo, da sta se poročila, smo prosili numerologinjo Lili Sorum, naj pogleda skozi oči numerologije, ali so številke naklonjene njunemu zakonu. Kaj nam je odgovorila, izveste v drugem članku.

