Poglejte, v kako posebnem kostimu je Pirc Musar sprejela predsednike: za to mojstrovino porabili najmanj 274 ur (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na Brdu pri Kranju gostila evropske predsednike, ob pomembnem mednarodnem srečanju pa pozornost namenila tudi svoji garderobi. Izbrala je prav poseben kostim, ki nosi zgodbo slovenskih rokodelskih mojstric. Njegova največja posebnost je idrijska čipka, za katero so klekljarice po predstavitvi ustvarjalcev porabile kar 274 ur oziroma več kot 11 dni.

Gostiteljica Pirc Musar je ob današnji priložnosti pokazala svojo naklonjenost slovenski kulturni dediščini in je tradicionalno slovensko mojstrstvo vključika tudi v protokolarno garderobo.

Šest klekljaric, 274 ur dela in prav posebna zgodba

Za kostimom stoji kreativni studio Karlo Kirri, ki združuje sodobno oblikovanje in ustvarjalne projekte, pri nastajanju čipkastih detajlov pa je sodelovalo šest mojstric klekljanja. Predsednica je njihovo delo javno pohvalila že junija letos, ko je obleko nosila na 44. Festivalu idrijske čipke. »Obleka s čipko ima posebno zgodbo. S Karlom Kirrijem in šestimi mojstricami klekljanja smo jo ustvarili kot poklon idrijski čipki in ljudem, ki jo ohranjajo živo,« je takrat zapisala predsednica. Ob tem se je ustvarjalcem zahvalila za znanje, predanost in izjemno delo ter poudarila, da je obleko nosila z velikim ponosom.

Kreativni studio Karlo Kirri je v simpatičnem videoposnetku razkril tudi zakulisje nastajanja predsedničinega kostima. Po predstavitvi ustvarjalcev so mojstrice za klekljanje čipke namenile kar 274 ur. Gre za izjemno natančno ročno delo, ki zahteva veliko potrpežljivosti, spretnosti in občutka za podrobnosti. Ustvarjalci so v videu po navedbah iz predstavitve razkrili še eno simpatično podrobnost: predsednica naj bi bila nad končnim izdelkom tako navdušena, da je že izrazila željo po še enem kostimu, več o nastajanju kostima, pa si oglejte v zabavnem spodnjem posnetku: