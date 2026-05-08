Pogrom nad znano Slovenko: Naj bo lepo tiho, doma ... (VIDEO)

V pogovoru za novi ŠOKkast se je Katja Pančur dotaknila tudi pritiska, ki ga po njenem mnenju nosijo številne slovenske ženske. Govorila je o pričakovanju, da morajo biti odlične povsod: v službi, doma, v partnerstvu in materinstvu. Njena izjava, da je sama najraje žena in mama, je v javnosti dvignila veliko prahu, saj je odprla občutljivo vprašanje vloge ženske v današnji družbi. »Slovenske ženske imajo po mojem mnenju neko travmo, da mora delati, da se mora dokazati, tudi v moškem kolektivu,« je povedala. »Jaz nimam občutka, da se moram dokazovat, vedno rečem, da ne bi zmogla delati na visokem položaju,« je dodala. Po izjavi se je vsulo komentarjev obeh strani. Javila se je tudi Oriana Girotto, ki je zapisala: »Želja po samostojnosti in lastnemu denarju je travma? Želja po tem, da se ne obesil na moškega je travma? Uresničitev lastnih talentov je travma?«

FOTO: Marko Feist

Nekateri komentatorji so se z njo strinjali, spet drugi pa so v jezi izrazili svoje nestrinjanje: »Joj, Katja spet brca v temo,« je bil eden od komentarjev. »Katja, neumnosti lapaš! Prihajaš iz drugačnega okolja, kjer ste bile ženske vzgojene v to, da je tvoja naloga biti lepa in nič drugega,« je zapisala spletna uporabnica Mia.

Ti imaš eno travmo, nekdo drug ima neko drugo.

Pri tem je poudarila, da spoštovanje v odnosu razume zelo neposredno: »Da grem jaz nekam, pa da moža vprašam: 'Ej, a sem v redu oblečena?' ali 'Se ti zdi, da se mi kaj preveč vidi?' ali 'Te kaj moti?' Ne. Ženske so tako: 'Kaj boš ti meni govoril?' Ja, kdo ti pa bo? Pač, kdo ti bo, če ne tvoj mož?« Ob tem je dodala, da po njenem ženska s svojim vedenjem predstavlja tudi svojega partnerja. »To ne spada, to ni spoštovanje do svojega moškega. In to je za mene zdrava kmečka pamet,« je bila odločna.

Najbolj pretresljiv del pogovora pa ostaja njena izpoved o posvojitelju, lami, ki ga je ovadila zaradi domnevnih spolnih zlorab skozi leta. Govorila je o človeku, ki naj bi imel močne povezave z visokimi družbenimi in političnimi krogi, zaradi česar je bilo spregovoriti še težje. Njegov ugled, karizma in vpliv naj ne bi smeli biti ščit pred resnico. Katja je v ŠOKkastu pokazala, kako težko je presekati molk, ko se bolečina skriva za zaprtimi vrati in za obrazi ljudi, ki jih družba spoštuje.