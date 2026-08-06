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NAD VROČINO

Pogumno: tako se hladi razgaljena Alenka Bratušek (FOTO)

Nekdanja premierka in ministrica je zaplavala v hladni reki.
Alenka Bratušek je ljubiteljica narave. Foto: Dejan Javornik
Alenka Bratušek je ljubiteljica narave. Foto: Dejan Javornik
S. N.
 6. 8. 2026 | 06:47
1:44
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Vročina celotni Evropi in s tem tudi Sloveniji ne prizanaša. Že drugi letošnji vročinski val je na dobri poti, da postane rekorden, tako po trajanju, kot po temperaturah, ki dosegajo rekordne vrednosti tako čez dan kot ponoči. Najhuje bo po napovedih vremenoslovcev v sredo in četrtek, ko se bo živo srebro marsikje povzpelo do 40 stopinj Celzija, izredno toplo je tudi morje, v Kopru je v sredo ob 13.30 denimo temperatura morja znašala 29,1 stopinjo Celzija.

Mnogi zato raje kot v morju ohladitev poiščejo drugje. V Ljubljani so tako, da bi občanom pomagali prebroditi najhujšo vročino, do konca tokratnega vročinskega vala nehali zaračunavati vstopnino za štiri mestna kopališča, in sicer Kolezijo, Kodeljevo, Ilirijo in Vevče. Mnogi pa ohladitev radi poiščejo tudi v tolmunih, jezerih in rekah. Predvsem slednje so precej hladnejše kot morje in jezera, precej topla je trenutno le Kolpa z 28 stopinjami Celzija.

Oboževalka naravne ohladitve je tudi nekdanja premierka in ministrica Alenka Bratušek, ki je s sledilci na družabnih omrežjih delila fotografijo, na kateri uživa v precej hladni Kokri. V četrtek je imela ta reka, ki se v Savo izliva prav v domačem kraju Bratuškove Kranju. »Zdaj je pa že tradicija … Je pa treba priznati – Kokra ostaja pošteno mrzla,« je ob fotografiji zapisala političarka, ki se je v osvežilno vodo pognala kar zgoraj brez in pogumno zaplavala v kristalno čisti vodi.

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