Polbrat Kristjana Blagneta je znani slovenski odvetnik, pravo imajo v družini (FOTO)

Helena Blagne, ena največjih slovenskih glasbenih div, ima za sabo izjemno leto. Lani je praznovala 40 let glasbene kariere, zdaj pa jo je ganil še velik življenjski mejnik njenega sina Kristijana Blagne. Sreče v zakonu z Mitjo Zamanom ni imela, saj sta se s soprogom in Kristjanovim očetom razšla, a se jima je pred 27 leti rodil sin, na katerega sta oba ponosna.

Helena je svoj ponos in srečo delila na družbenih omrežjih, kjer sicer le redkokdaj spregovori o zasebnem življenju. Tokrat pa so bila čustva očitno premočna in je delila utrinke s slovesnih podelitev diplom v New Yorku.

»Moj Kristijan je danes magistriral iz prava na New York University (NYU) School of Law, eni največjih in najboljših pravnih fakultet na svetu. Težko opišem, koliko ponosa, ganjenosti in sreče nosi ta trenutek. Za vsakim velikim uspehom stojijo leta dela, odpovedovanja, poguma in vztrajnosti, a tudi ljubezen, podpora in družina, ki stoji ob strani v vseh najtežjih in najlepših trenutkih. Danes se je vse to zlilo v trenutek, ki ga bom nosila v srcu vse življenje. Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti.« je zapisala ganjena mama, ki je sina ob tej priložnosti tudi obiskala v ZDA.

Veliko univerzitetno praznovanje za vse diplomante NYU je potekalo na stadionu Yankee Stadium v New Yorku.

Spektakularen sprejem

Helena Blagne se je s sinom Kristijanom udeležila kar dveh velikih slavnostnih dogodkov ob zaključku njegovega študija prava na prestižni univerzi New York University (NYU). Prva slovesnost, namenjena diplomantom pravne fakultete NYU, je potekala v znamenitem Madison Square Gardnu v New Yorku, kjer so diplomanti tudi uradno prejeli diplome.

Drugi del praznovanja pa je potekal na še bolj spektakularni lokaciji, na slovitem stadiumu Yankee Stadiumu. Tam univerza NYU vsako leto pripravi skupno slavnostno promocijo za diplomante vseh svojih fakultet. Zaradi ogromnega števila diplomantov in njihovih družin univerza za dogodek uporablja stadion, ki lahko sprejme več deset tisoč ljudi. Prav zato je bil trenutek za Heleno Blagne še toliko bolj čustven in veličasten.

V ZDA so takšne ogromne podelitve diplom povsem običajne, posebej na elitnih univerzah, kot je NYU. Gre za eno najuglednejših pravnih fakultet v ZDA in na svetu in temu primerna je tudi letna šolnina. Ta se giblje okoli 80 tisoč dolarjev, skupaj z življenjskimi stroški v New Yorku pa lahko stroški presežejo tudi 120 tisoč dolarjev na leto.

Polbrat Marko Zaman

A Kristijan ni edini pravnik v družini. Kot je znano, ima njegov oče Mitja Zaman iz prvega zakona sina Marka Zamana, Kristijanovega polbrata. Marko Zaman je uspešen odvetnik, znan pa je tudi kot dolgoletni dober prijatelj in nekdanji sošolec predsednika stranke Resnica in poslanca Zorana Stevanovića.