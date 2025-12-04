Prva dama DZ Urška Klakočar Zupančič je pred dnevi gostovala na eni od radijskih postaj. Tako je spregovorila o svojem delu, življenjskih izkušnjah ter izzivih, ki jih prinaša ena najodgovornejših funkcij v državi.

Kot prva ženska v zgodovini Slovenije, ki zaseda mesto predsednice državnega zbora, je odkrito spregovorila o zagatah, odgovornostih in pričakovanjih, s katerimi se srečuje v političnem prostoru. Dotaknila se je tudi pritiska javnosti, ravnotežja med zasebnim in službenim življenjem ter pomembnosti odločnosti in integritete pri vodenju zakonodajne veje oblasti.

»Kaj vam je ljubše? Nightwish ali Šank Rock?«

Obisk predsednice državnega zbora na Radiu Capris je potekal sproščeno, a ko so voditelji vprašanje, ki je zadelo naravnost v njeno »šibko točko«, se je znanšla v zadregi. Tako so jo vprašali: »Kaj vam je ljubše? Nightwish ali Šank Rock?«

No, Klakočar Zupančičeva je bila v vidni zadregi, ko je morala izbirati med lastnim okusom in dejstvom, da je bil poleg tudi njen partner, Bor Zuljan, sicer kitarist Šank Rocka.

Urška je kar obstala: »Ojoj… to je pa vprašanje,« je priznala in seveda skušala najti pravi odgovor, ki ne bi prizadel nikogar. Pogledala je Bora, pogledala voditelje, nato pa le priznala, da je »to najtežje vprašanje dneva«.