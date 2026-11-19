Tadej Oblak, eden od tekmovalcev priljubljene kuharske oddaje MasterChef Slovenija, navdušuje gledalce s svojim sodobnim pristopom h kuhanju, a je tokrat pozornost na družbenih omrežjih pritegnil iz povsem drugačnega razloga. Čeprav danes živi v Amsterdamu, kjer si je ustvaril življenje s partnerjem, ostaja tesno povezan z domačim Žirovskim Vrhom, kjer je odraščal na kmetiji. Prav povezanost z domačim okoljem je bila v ospredju njegove nedavne objave, s katero je med sledilci sprožil precej burno razpravo. Objavil je namreč posnetek bikca in ob njem brez olepševanja zapisal: »Tale lepotec gre čez dva tedna v klavnico.« Ob tem je navedel tudi cene mesa in druge podrobnosti, povezane s prodajo.

Medtem ko so nekateri pod objavo začeli oddajati naročila, so se oglasili tudi ljubitelji živali, ki jih je posnetek močno prizadel. »Žalostno mi je tole. Zaradi tega se vedno bolj usmerjamo v vegetarijanstvo ...« je zapisala ena od komentatork. Precej ostrejši pa je bil odziv drugega uporabnika, ki je objavo označil za ogabno in avtorju namenil celo žaljivke ter grožnje s karmičnim povračilom. »Nekoč boste sami končali na verigi in na koncu v klavnici,« je med drugim zapisal v svojem žaljivem komentarju. Objava, ki je bila očitno namenjena predstavitvi ponudbe mesa, je tako sprožila tudi neprijetno razpravo o odnosu ljudi do živali in pridelave hrane.

»Težko je gledati žival, ki mirno prežvekuje in nič ne sluti«

Med komentarji so se znašli tudi takšni, ki so izražali žalost, hkrati pa priznavali, da je reja živali za prehrano že dolgo del kmetijske dejavnosti. »Težko je gledat žival, ki mirno prežvekuje in nič ne sluti, kaj se bo zgodilo z njo ... A tako je in vedno je bilo tako,« je zapisala ena od sledilk in dodala žalostne emotikone. Posnetek je tako razdelil komentatorje na tiste, ki so jih zanimale podrobnosti o nakupu mesa, in tiste, ki jih je prizadela napoved zakola živali. Tadej, ki prihaja s kmetije, se je tokrat znašel v središču razprave o temi, ki pogosto vzbuja močna čustva. Njegova življenjska pot ga je sicer iz domačega Žirovskega Vrha pred leti odpeljala v nizozemski Amsterdam, kjer je poleg novega življenjskega okolja našel tudi ljubezen. Kljub življenju v tujini ni pozabil svojih korenin in še vedno ohranja stik z domačimi kraji. V MasterChefu medtem opozarja nase z modernimi kuharskimi pristopi, s katerimi želi pokazati svoje znanje in ustvarjalnost. Tekmovanje se še ni končalo, Tadej pa je očitno dejaven tudi zunaj televizijskih kamer. Njegova objava je znova pokazala, kako različni so lahko pogledi na rejo živali, meso in prehranjevalne navade. Medtem ko so nekateri sledilci v posnetku videli običajen del kmečkega življenja, so drugi ob pogledu na žival, ki jo čaka zakol, izrazili žalost in ogorčenje.