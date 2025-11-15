Patricija dočakala veliki trenutek z Dejanom, Josip presenečen, kam so šli: »Trese se mi spodaj kot ladja«

V novi oddaji resničnostnega šova Ljubezen po domače smo videli nekaj pomembnih odločitev. Maja se je morala odločiti, ali si želi na romantični izlet s Pablom Alejandrom Gelbom ali Dušanom Petričem. Odločila se je pa Pabla. Tako je Dušanu ostala Manuela. Svoj trenutek je dočakala Patricija Salobir, ki ji je Dejan Ponikvar jasno pokazal, da si ne želi Polone Kranjc ali Teje Krašna, temveč njo. Moniki pa se ni izšlo s Petrom Benedikom, kot si je želela. Josip Antolić je šel z damama na posebno potovanje.

Predstavil jo je družini

Polona je želela, da bi šel Dejan z njo na samo, da se spoznata, a je Dejan jasno povedal, da si želi samo Patricijo. »Vidve nimata več možnosti. Patricija je moja in to je to,« je povedal in objel ter poljubil Patricijo. Kasneje je Dejan tudi predstavil Patricijo svoji družini. Odpeljala sta se tudi s štirikolesnikom naokoli, vožnja pa je bila za Patricijo nekaj posebnega. »Še bolj sem ga začutila in se mi zdi, da je bilo res čarobno,« je dejala.

Peter se je odločal med tremi dekleti. Eno je moral izbrati za romantično potovanje in izbral je Nino. Ta je njegovo odločitev sprejela s solzami v očeh.

Josip Antolić je šel z Ireno in Katico na izlet in kot je povedal, je bil prepričan, da gredo v toplice, ker je moral vzeti kopalke. A niso šli tja. Šli so na križarjenje. Josip je povedal, da na križarjenju še ni bil. »Trese se mi spodaj kot ladja,« je povedal po tem, ko je vedel, kam gredo.