Pomenljiv posnetek Romihove bivše: Slon, ki namesto denarja zbira spomine (VIDEO)

Nekdanja partnerka priljubljenega televizijskega voditelja Boštjana Romiha, Nina Pečar, je po odmevnem razhodu novo ustvarjalno pot našla v slikanju. Svoje umetnine redno deli na družbenih omrežjih, tokrat pa je pozornost pritegnila s sliko slona in pomenljivim zapisom o spominih, obljubah in odpuščanju.

Slon, ki namesto denarja zbira spomine

Nina Pečar, nekdanja partnerka televizijskega voditelja Boštjana Romiha, se po odmevnem razhodu vse bolj posveča umetniškemu ustvarjanju. V zadnjem obdobju nastaja serija slik na platnu, skozi katere izraža svoja razmišljanja in občutja. Slikanje je zanjo postalo svojevrsten način predelovanja življenjskih izkušenj, svoje umetnine pa deli tudi s sledilci na družbenih omrežjih. Tokrat je predstavila prav posebno delo, na katerem je upodobila slona, in ga naslovila Sloni pomnijo. Ob fotografiji je zapisala: »Pravijo, da sloni nikoli ne pozabijo.« Spomnila se je časov, ko smo v hranilnike spravljali kovance za prihodnost in želje, njen naslikani slonček pa namesto denarja zbira spomine. »Vsak list ginka je trenutek. Beseda. Obljuba. Dejanje. Nekaj, kar je bilo izrečeno, in nekaj, kar je ostalo zamolčano,« je pojasnila simboliko svoje umetnine. Posebej pomenljive so bile njene besede o lepih in bolečih življenjskih izkušnjah. »Nekateri spomini so zlati, ker so bili lepi. Drugi zato, ker smo zanje plačali visoko ceno,« je zapisala. Njeno razmišljanje o spominih in preteklih obljubah je tako umetnini dodalo izrazito osebno noto.

»Pozabiti ni isto kot odpustiti«

Nina je v nadaljevanju pojasnila, da tako ginko kot slon simbolizirata dolgoživost, vztrajnost in spomin. »In tako se šparovček polni. Tiho, potrpežljivo. Brez obsojanja in brez pozabljanja,« je zapisala ob svoji stvaritvi. A najbolj pomenljive besede je prihranila za konec objave. »Rdeča nit pa ostaja. Tudi ko se zgodbe končajo, njihove sledi ne izginejo nujno z njimi,« je razmišljala. Sledila je misel, ki je še posebej izstopala: »Kajti pozabiti ni isto kot odpustiti. In odpustiti ne pomeni pozabiti.« Zapis je sklenila z besedami »Sloni pomnijo« in razkrila, da je slika nastala leta 2026 v tehniki akrila na platnu. Glede na njen odmevni razhod z Boštjanom Romihom bi lahko kdo v teh besedah prepoznal namig na njuno preteklost. Vendar Nina ni razkrila, ali je zapis kakor koli povezan z njenim nekdanjim partnerjem. Jasno pa je, da se v svojem ustvarjanju dotika tem, ki so blizu številnim ljudem, od spominov do koncev pomembnih življenjskih zgodb. Njena najnovejša umetnina tako odpira vprašanje, ali lahko človek resnično pusti preteklost za seboj, ne da bi pozabil vse, kar ga je zaznamovalo.