Ponosna babica Katja Fašink ganila sledilce: »Videla bo dobro v vsakem človeku«

Katjo Fašink mnogi poznajo kot lepotno strokovnjakinjo, preizkusila se je tudi v glasbenih vodah, zadnja leta pa velja predvsem za eno najuspešnejših menežerk in poslovnih žensk pri nas. Tako je denimo kot prva Slovenka vstopila v Forbes Komunikacijski Odbor, v katerem je postala tudi vodja članov Krizne komunikacijske skupine, tam pa o njej govorijo o samih presežkih. A postavna svetlolaska se ni proslavila le v poslovnem svetu, ustvarila si je tudi čudovito zasebno življenje. Kljub njenemu izredno mladostnemu videzu je Katja Fašink že babica, in to kar tri leta. Svoji prvi vnukinji je raznežena babica ob tretjem rojstnem dnevu voščila tudi na družabnih omrežjih, kjer je objavila serijo posnetkov, na katerih ponosno pozira s prikupno in vedno nasmejano malčico Karolino.

»Tri leta s tabo. Tri leta veselja, ljubezni in sreče. Ti si moja prva, edina vnukinja in nihče ne more nikoli zavzeti tvojega mesta v mojem srcu in življenju. Ko pogledam svojo vnukinjo, v njej vidim toliko generacij. Nadarjena je za ples in šport, obožuje hitrost in knjige, čudovite dekliške stvari, zaradi katerih je naš ženski svet čaroben. Ima duhovno mamo, zato pozna naravo, živali in ljudi, kot jih mnogi nikoli ne bodo,« je v objavi med drugim zapisala ponosna babica in s svetom delila še nekaj drugih prekrasnih lastnosti svoje deklice: »Je zelo empatična in ljudi, situacije in življenje čuti bolj intenzivno kot drugi. Moja vnukinja Karolina je bila stara 15 mesecev, ko je dve do tri minute pogledala starejšo žensko, ki se je očitno borila z rakom in delala kot prodajalka loterijskih srečk, nato pa jo je želela objeti. Mislim, da bo videla bolečino in boj za lažnimi ali pogumnimi nasmehi in dušami. Videla bo tudi dobro v vsakem človeku.«

»Morda se bo odločila, da bo zdravilka in borka kot njeni predniki, morda bo postala umetnica, morda bo spremenila svoje življenjske poti v smeri, ki jih ne bomo razumeli, toda pri vseh svojih odločitvah bo vedno imela mojo podporo in vedno jo bom podpirala,« je še zapisala Katja Fašink, ki je hvaležna »za to lepo in prijazno dekle«.