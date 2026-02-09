Ponosni na svojo študentko: tako so Niki Prevc čestitali na fakulteti

Ob srebrni olimpijski medalji smučarske skakalke Nike Prevc se vrstijo čestitke z vseh strani. Oglasili so se tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer Nika študira bibliotekarstvo, in ji namenili javno sporočilo ponosa.

»Iskrene čestitke Niki Prevc za osvojeno srebrno kolajno na zimskih olimpijskih igrah 2026! Na Filozofski fakulteti smo ponosni, da je Nika Prevc tudi študentka Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Njena predanost, vztrajnost in odličnost – tako na športnem kot na študijskem področju – so navdih celotni skupnosti naše fakultete. Nika, iskrene čestitke za izjemen dosežek in veliko uspehov tudi v prihodnje!«

Nika je že večkrat dala vedeti, da skuša ob športnih obveznostih šolske in študijske naloge opravljati sproti, zato z izobraževanjem praviloma nima težav. Po gimnaziji v Kranju je razmišljala tudi o študiju restavratorstva, a je priznala, da jo skrbi usklajevanje s skoki. Od leta 2024 je študentka bibliotekarstva, sama pa je v preteklosti namignila, da veliko bere, hkrati pa si želi, da ji šola ne vzame preveč časa, ki ga potrebuje za šport, zato se je odločila za študij bibliotekarstva.