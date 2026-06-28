Ponosni oče Marko Potrč: iz malega raste veliko

DRUŽINA

Znani slovenski podjetnik in nekdanji televizijski voditelj Marko Potrč svojega zasebnega življenja ne skriva, temveč z oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih pogosto deli družinske trenutke.

Ob posebnih priložnostih in jubilejih rad obuja spomine na otroštvo svojih otrok ter objavi novejše fotografije, ki razkrivajo, kako hitro odraščata. Tako je tudi ob trinajstem rojstnem dnevu hčerke Inje konec maja zavrtel čas nazaj in se spomnil let, ko je bila še prikupna malčica. Inja odrašča v simpatično mladenko. FOTO: osebni arhiv/instagram Ob tem je objavil tudi njene novejše fotografije, ki kažejo, v kako simpatično dekle odrašča. Ko se je leta 2013 rodila, sta s partnerko Lili Žagar razkrila, da je bila zelo nezahtevna dojenčica. Ime zanjo je povsem sam izbral njun prvorojenec, štiri ...