Ponovno zlomljena Nataša: »Oglasila se mi je Mirkova ljubica!«

Romanca, ki je v oddaji Ljubezen po domače delovala iskreno in obetavno, naj bi se po koncu snemanja sprevrgla v neprijetno razočaranje. Po navedbah Nataše Masten naj bi Mirko Kocjančič v času, ko sta gradila odnos, hkrati ohranjal stik še z drugo žensko.
Nataša, ki je v šovu sodelovala že tretjič, je bila v zadnji, sedmi sezoni vidno bolj sproščena in optimistična. Z Mirkom sta pred kamere stopila z roko v roki in dajala vtis para, ki svojo zgodbo šele začenja. Mirko je javno poudaril, da odnos z Natašo gradi počasi in z občutkom, medtem ko je bila sama nekoliko bolj previdna – predvsem zaradi slabih preteklih izkušenj.
»Potrebovala sem veliko zagotovil, da sem res tista prava. Morda sem bila pri tem vztrajna, a ne vidim v tem ničesar napačnega,« je takrat iskreno priznala. Na vprašanje voditeljice Tanje Postružnik Koren, ali je dobila obljubo ljubezni, je z zadržanim optimizmom odgovorila: »Upam.«
Kot poroča portal Žurnal24, naj bi bilo kmalu po snemanju razkrito, da Mirko ni bil povsem iskren. Po Natašinih besedah se ji je oglasila druga ženska, ki naj bi bila z Mirkom v stikih istočasno. Poslala ji je tudi fotografije, ki naj bi dokazovale, da je bil Mirko v njeni družbi ravno v času, ko se Nataši ni oglašal.
Nataša je priznala, da jo je razkritje močno prizadelo, saj se je v Mirka resnično zaljubila. Ob tem je dodala, da je glede na njegovo starost pričakovala več zrelosti in poštenosti. V odnos je vlagala resna čustva, zato je bil udarec še toliko hujši. Situacijo naj bi dodatno zapletlo dejstvo, da je Nataša spoznala tudi Mirkov krog – njegovega sina in celo nekdanjo ženo. Ta naj bi ji, po njenih besedah, precej pomenljivo namignila, da bo imela srečo, če bo ostala edina ženska v njegovem življenju.
Mirko Kocjančič navedbe zavrača. Trdi, da ni bil v razmerju in da je trenutno samski. Ob tem poudarja, da ni nikogar zavajal in da so interpretacije dogodkov enostranske.