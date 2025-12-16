Ponovno zlomljena Nataša: »Oglasila se mi je Mirkova ljubica!«

Romanca, ki je v oddaji Ljubezen po domače delovala iskreno in obetavno, naj bi se po koncu snemanja sprevrgla v neprijetno razočaranje. Po navedbah Nataše Masten naj bi Mirko Kocjančič v času, ko sta gradila odnos, hkrati ohranjal stik še z drugo žensko.

Nataša, ki je v šovu sodelovala že tretjič, je bila v zadnji, sedmi sezoni vidno bolj sproščena in optimistična. Z Mirkom sta pred kamere stopila z roko v roki in dajala vtis para, ki svojo zgodbo šele začenja. Mirko je javno poudaril, da odnos z Natašo gradi počasi in z občutkom, medtem ko je bila sama nekoliko bolj previdna – predvsem zaradi slabih preteklih izkušenj.

»Potrebovala sem veliko zagotovil, da sem res tista prava. Morda sem bila pri tem vztrajna, a ne vidim v tem ničesar napačnega,« je takrat iskreno priznala. Na vprašanje voditeljice Tanje Postružnik Koren, ali je dobila obljubo ljubezni, je z zadržanim optimizmom odgovorila: »Upam.«

Nataša Masten in Mirko Kocjančič FOTO: Voyo/ljubezen Po Domače

Oglasila se je druga ženska

Kot poroča portal Žurnal24, naj bi bilo kmalu po snemanju razkrito, da Mirko ni bil povsem iskren. Po Natašinih besedah se ji je oglasila druga ženska, ki naj bi bila z Mirkom v stikih istočasno. Poslala ji je tudi fotografije, ki naj bi dokazovale, da je bil Mirko v njeni družbi ravno v času, ko se Nataši ni oglašal.

Nataša je priznala, da jo je razkritje močno prizadelo, saj se je v Mirka resnično zaljubila. Ob tem je dodala, da je glede na njegovo starost pričakovala več zrelosti in poštenosti. V odnos je vlagala resna čustva, zato je bil udarec še toliko hujši. Situacijo naj bi dodatno zapletlo dejstvo, da je Nataša spoznala tudi Mirkov krog – njegovega sina in celo nekdanjo ženo. Ta naj bi ji, po njenih besedah, precej pomenljivo namignila, da bo imela srečo, če bo ostala edina ženska v njegovem življenju.

Mirko vse obtožbe zanika

Mirko Kocjančič navedbe zavrača. Trdi, da ni bil v razmerju in da je trenutno samski. Ob tem poudarja, da ni nikogar zavajal in da so interpretacije dogodkov enostranske.