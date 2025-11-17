S POP TV sporočili, ali bodo po Milanovi smrti oddajo predvajali do konca

Kot smo že poročali, je slovensko javnost pretresla novica o smrti Milana Stojnića, ki je pred časom nastopal v oddaji Ljubezen po domače, v teh tednih pa ga lahko gledamo v komentatorski oddaji Ljubezen po domače na kavču. POP TV je Žurnalu sporočil, ali bodo po njegovi smrti komentatorsko oddajo še naprej predvajali.

Še naprej bo na sporedu

»V njegovo čast bomo oddajo predvajali do konca, saj verjamemo, da si to zasluži tako on kot gledalci, ki so ga vzljubili. Njegovim svojcem in prijateljem pa izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili s POP TV.

V svojem odgovoru so tudi dejali, da je bila omenjena komentatorska oddaja posneta pred več kot letom dni in da je bil on pomemben del njihove ekipe. Dodali so še, da je povabilo k sodelovanju v komentatorski oddaji sprejel z veseljem in da je pomembno sooblikoval njen ton.

Milanova smrt je prišla zelo nepričakovano. Od njegove smrti pa je minilo že nekaj časa. V javnost je prišel zapis, da je umrl pred dobrim mesecem dni.

