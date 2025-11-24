Peter navdušeno kot otrok odpre škatlo za posteljne igrice, Jana med zadrego in radovednostjo razmišlja, ali bo zbrala pogum (VIDEO)

V šovu Poroka na prvi pogled so bile v ospredju škatle. A ne kar neke škatle, pač pa skrivnostne škatle z »začimbami« za posteljne igrice.

A še pred tem seveda ceremonija zaobljub napeto vzdušje. Nekateri pari so še vedno razpeti med dvomi in željami, drugi iščejo besede, ki bi zmehčale srce njihovega partnerja.

Nato pa sledijo že omenjene škatle, namenjene temu, da pare spodbudijo k zaupanju in morda tudi malce drznejšemu raziskovanju.

Peter je bil tako ob škatlah zelo navdušen, je pa seveda vprašanje ali bo Jana pripravljena stopiti korak bližje bolj drznim predlogom.

No, Peter škatlo odpira kot otrok, ki prvič vidi darilo, medtem ko je Jana previdna, malce zadržana, a njen nasmeh razkriva radovednost.