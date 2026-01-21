Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja pa razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem po šovu

V prvem delu podkasta sta se Anja in gostujoči strokovnjak preteklih sezon Poroke na prvi pogled, mag. psihologije Timotej Strnad, dotaknila Anjinega najljubšega para – njej ljube Janje, s katero sta si tako blizu, da sta se skupaj celo igrivo namočili v banji, ter svojeglavega Matica. Janja, ki je imela z Maticem med eksperimentom kar precej težav, je vmes večkrat opozorila, da si ne želi moškega, ki bi ga morala vzgajati kot otroka. Spomnimo, Maticu so največ hude krvi in nejevolje povzročala osnovna hišna opravila, ki se jih doma ne loteva prav pogosto – pospravljanje postelje, čiščenje kopalnice, odnašanje smeti in tako naprej. Janjina zgodba o tem, kako sta se pri njem doma sprla zaradi več tednov stare pašte, ki jo je imel ob njenem obisku še vedno v sobi, pa je zelo nasmejala tudi vse druge udeležence eksperimenta. Ker je imela Janja občutek, da ji ni v pomoč, je do njega razvila kar precej nejevolje, k temu pa ni prav nič pripomoglo njegovo nenehno namigovanje na spolne odnose.

Janja je bila ob Maticu »tečna«, a strokovnjaki niso poiskali vzroka

Na presenečenje mnogih so strokovnjaki Janji ob pritožbi, da ji Matic doma prav nič ne pomaga, povedali, da ima Matic velik potencial, da nekoč postane dober partner z vsemi dobrimi lastnostmi, ki jih Janja pogreša. A le če ona nase vzame nalogo, da mu vsakič znova natančno pokaže, kaj je po hiši za postoriti – češ, da se bo 32-letnik lahko naučil, saj sam od sebe takih stvari pač ne more vedeti. Janja je predlog zavrnila z besedami, da bi si želela biti 32-letniku žena, in ne mama, ter da je bilo priložnosti za učenje osnov o življenju zagotovo že dovolj.

S tem se strinja tudi g. Strnad, ki v tem primeru omenja, da sta bili pri strokovni preučitvi Matica zgrešeni dve ključni točki – zrelost za odnos in tako imenovana »načrtna inkompetenca«, ki se jo moški v odnosih kar pogosto uporabljajo. Zaznamo jo v partnerstvih, kjer se partner hišnim opravilom ali komunikaciji v odnosu načrtno izogiba tako, da jih preprosto nalašč ne opravi ali opravi tako slabo, da jih naslednjič raje opravi drugi partner sam, da se izogne prerekanju in prepiru. Posledice pa so pri vseh enake: povsod ven dobimo »tečno babo«, ki gre vsem na živce, nihče pa se ne vpraša, zakaj. Janji je bila neprijaznost do Matica kar pogosto očitana, tudi gledalci so ji jo očitali, zato bi bilo zelo zanimivo, če bi se strokovnjaki v eksperimentu njeni nejevolji posvetili kot indikatorju problema in zanj našli vzrok, ne pa preprosto pustili, da se s temi občutki spopade na napačen način.

Kaj pa močno izražena želja po seksu? Težave s spolno slo Matica, ki se ne da zlepa odkloniti, je omenila tudi Anja

Druga pomembna tematika v tem paru je bila zagotovo fizična bližina. Ker je bila privlačnost od začetka le enostranska, je na Janjo padlo ogromno očitkov, da se izogiba Matičevi neusahljivi želji po telesni bližini. Anja je tu poudarila, da se ji zdi povsem logično, da si nekdo ne želi bližine z osebo, ki ga telesno ne privlači. Čeprav se zdi Matic čisto vsem zelo prijeten fant z več krasnimi lastnostmi, strokovnjak opozarja, da je siljenje v neželeno fizično bližino travma, ki je v šovu ne bi smeli spodbujati. Pritisk na pritisk pa je Janjo oblikoval v navidezno večno nejevoljen lik, ki pa je bil v resnici pod močnim pritiskom neprimerne izbire partnerja glede na njene osebne partnerske želje.

Anja pa je povedala, da je Matica tudi sama videla kot »žrtev nepotrebne tečnobe«, ki brez bolj poglobljene strokovne pomoči ni premogel samozavedanja, kaj počne narobe – dokler se naenkrat tudi sama ni znašla na njegovem radarju poželenja in dojela, zakaj je Janja nanj reagirala tako odklonilno. Kako se je razvila zgodba med Anjo in Maticem, pa lahko v pogovoru s strokovnjakom slišite v spodnjem posnetku. Kmalu v goste prihaja tudi Janja.