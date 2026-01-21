  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST REALITY CHECK

Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja pa razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem po šovu

"Popolni" par, ki nima popolnoma nič skupnega? Strokovnjak Timotej Strnad, ki je vodil vse tri sezone eksperimenta z izjemo zadnje, razlaga svoj pogled na dogajanje med Janjo in Maticem.
Janja in Matic naj bi bila po mnenju strokovnjakov popoln par. FOTO: Planet TV
Janja in Matic naj bi bila po mnenju strokovnjakov popoln par. FOTO: Planet TV
G. P.
 21. 1. 2026 | 12:05
 21. 1. 2026 | 13:00
A+A-

V prvem delu podkasta sta se Anja in gostujoči strokovnjak preteklih sezon Poroke na prvi pogled, mag. psihologije Timotej Strnad, dotaknila Anjinega najljubšega para – njej ljube Janje, s katero sta si tako blizu, da sta se skupaj celo igrivo namočili v banji, ter svojeglavega Matica. Janja, ki je imela z Maticem med eksperimentom kar precej težav, je vmes večkrat opozorila, da si ne želi moškega, ki bi ga morala vzgajati kot otroka. Spomnimo, Maticu so največ hude krvi in nejevolje povzročala osnovna hišna opravila, ki se jih doma ne loteva prav pogosto – pospravljanje postelje, čiščenje kopalnice, odnašanje smeti in tako naprej. Janjina zgodba o tem, kako sta se pri njem doma sprla zaradi več tednov stare pašte, ki jo je imel ob njenem obisku še vedno v sobi, pa je zelo nasmejala tudi vse druge udeležence eksperimenta. Ker je imela Janja občutek, da ji ni v pomoč, je do njega razvila kar precej nejevolje, k temu pa ni prav nič pripomoglo njegovo nenehno namigovanje na spolne odnose.

image_alt
Razkrivamo skrite podrobnosti Poroke na prvi pogled

Janja je bila ob Maticu »tečna«, a strokovnjaki niso poiskali vzroka

Na presenečenje mnogih so strokovnjaki Janji ob pritožbi, da ji Matic doma prav nič ne pomaga, povedali, da ima Matic velik potencial, da nekoč postane dober partner z vsemi dobrimi lastnostmi, ki jih Janja pogreša. A le če ona nase vzame nalogo, da mu vsakič znova natančno pokaže, kaj je po hiši za postoriti – češ, da se bo 32-letnik lahko naučil, saj sam od sebe takih stvari pač ne more vedeti. Janja je predlog zavrnila z besedami, da bi si želela biti 32-letniku žena, in ne mama, ter da je bilo priložnosti za učenje osnov o življenju zagotovo že dovolj.

S tem se strinja tudi g. Strnad, ki v tem primeru omenja, da sta bili pri strokovni preučitvi Matica zgrešeni dve ključni točki – zrelost za odnos in tako imenovana »načrtna inkompetenca«, ki se jo moški v odnosih kar pogosto uporabljajo. Zaznamo jo v partnerstvih, kjer se partner hišnim opravilom ali komunikaciji v odnosu načrtno izogiba tako, da jih preprosto nalašč ne opravi ali opravi tako slabo, da jih naslednjič raje opravi drugi partner sam, da se izogne prerekanju in prepiru. Posledice pa so pri vseh enake: povsod ven dobimo »tečno babo«, ki gre vsem na živce, nihče pa se ne vpraša, zakaj. Janji je bila neprijaznost do Matica kar pogosto očitana, tudi gledalci so ji jo očitali, zato bi bilo zelo zanimivo, če bi se strokovnjaki v eksperimentu njeni nejevolji posvetili kot indikatorju problema in zanj našli vzrok, ne pa preprosto pustili, da se s temi občutki spopade na napačen način.

Kaj pa močno izražena želja po seksu? Težave s spolno slo Matica, ki se ne da zlepa odkloniti, je omenila tudi Anja

Druga pomembna tematika v tem paru je bila zagotovo fizična bližina. Ker je bila privlačnost od začetka le enostranska, je na Janjo padlo ogromno očitkov, da se izogiba Matičevi neusahljivi želji po telesni bližini. Anja je tu poudarila, da se ji zdi povsem logično, da si nekdo ne želi bližine z osebo, ki ga telesno ne privlači. Čeprav se zdi Matic čisto vsem zelo prijeten fant z več krasnimi lastnostmi, strokovnjak opozarja, da je siljenje v neželeno fizično bližino travma, ki je v šovu ne bi smeli spodbujati. Pritisk na pritisk pa je Janjo oblikoval v navidezno večno nejevoljen lik, ki pa je bil v resnici pod močnim pritiskom neprimerne izbire partnerja glede na njene osebne partnerske želje.

Anja pa je povedala, da je Matica tudi sama videla kot »žrtev nepotrebne tečnobe«, ki brez bolj poglobljene strokovne pomoči ni premogel samozavedanja, kaj počne narobe – dokler se naenkrat tudi sama ni znašla na njegovem radarju poželenja in dojela, zakaj je Janja nanj reagirala tako odklonilno. Kako se je razvila zgodba med Anjo in Maticem, pa lahko v pogovoru s strokovnjakom slišite v spodnjem posnetku. Kmalu v goste prihaja tudi Janja.

Več iz teme

Poroka na prvi pogledtimotej strnadJanja Jurjevič Lermotovamatic škrbecpodkast
ZADNJE NOVICE
12:14
Novice  |  Svet
V EVROPSKEM PARLAMENTU

Ko poslanec izgubi živce zaradi Trumpa: »Gospod predsednik, odj*****!« (VIDEO)

Ameriškemu predsedniku je povedal svoje.
21. 1. 2026 | 12:14
12:12
Novice  |  Slovenija
NA KOROŠKEM

Največja dražba lesa v Sloveniji: prvi hlodi že čakajo kupce

Na prizorišču je trenutno dobrih tri tisoč kubičnih metrov lesa.
Dejan Vodovnik21. 1. 2026 | 12:12
12:05
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja pa razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem po šovu

"Popolni" par, ki nima popolnoma nič skupnega? Strokovnjak Timotej Strnad, ki je vodil vse tri sezone eksperimenta z izjemo zadnje, razlaga svoj pogled na dogajanje med Janjo in Maticem.
21. 1. 2026 | 12:05
11:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRAMA

To je Amina (18), ki je pobegnila od moža, našli so jo golo in premraženo (VIDEO)

Je bila žrtev zlorabe?
21. 1. 2026 | 11:55
11:35
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Naši reprezentanti v futsalu razmišljajo tudi o kolajni

Slovenski dvoranski as Igor Osredkar odšteva do eura.
Nejc Grilc21. 1. 2026 | 11:35
11:32
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Slovenski alpinizem žaluje! Umrl je Branko Ivanek - Branč

Slovenska alpinistična in lednoplezalna skupnost se poslavlja od Branka Ivaneka - Branča, alpinista, organizatorja, sodnika in predanega soustvarjalca zgodovine tekmovalnega lednega plezanja v Sloveniji in širši regiji.
21. 1. 2026 | 11:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki