Poslanca NSi zmotilo, ko je videl, kaj ima kolega na svoji mizi: »Jao« (FOTO)

V državnem zboru se praviloma krešejo mnenja o zakonih, davkih, pokojninah in zdravstvu, a državljani lahko vse pogosteje opazujejo, da se razprave ne odvijajo samo okoli vsebine, temveč se spustijo tudi na osebno raven. Tokrat je pozornost poslanca NSi Andreja Černigoja pritegnila miza poslanca Levice Vladimirja Šege. Na njej je opazil pijačo in škatlico cigaret, prav ti dve stvari pa je izpostavil tudi v objavi na omrežju X.

Poslanec Levice Vladimir Šega. FOTO: Zaslonski Posnetek, X

Arnej Černigoj. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»V osnovni šoli ne. V srednji šoli ne. Na fakulteti ne. V Državnem zboru Levici pa očitno gre. Cigareti, pijača in to v hramu demokracije. Če naj bi poslanci dajali zgled državljanom, je tole res svojevrsten 'zgled'. Jao,« je zapisal Černigoj.

Na fotografiji je sicer mogoče opaziti še nekaj drugih stvari. Šega je imel poleg škatlice cigaret na mizi tudi marker za podčrtavanje in ključe od avtomobila, a ti očitno niso pritegnili posebne pozornosti.

Ali so cigarete pred poslancem res vprašanje političnega zgleda, si lahko vsak razlaga po svoje. Je pa jasno, da v državnem zboru niso pod drobnogledom le glasovanja in izrečene besede, ampak očitno šteje tudi to, kaj ima kdo pred seboj na mizi.