Poslanec Aleksander Reberšek zna delati tudi z rokami, poglejte, kaj je naredil (FOTO)

Poslanec in član stranke NSi Aleksander Reberšek je na družbenem omrežju Facebook pokazal, da se je kar sam lotil gradnje kamina. Kako gradnja napreduje, je pokazal tudi na slikah.

»Kamin sem pozidal po občutku, sam svoj mojster. Nadzornika nimam, ampak me ne skrbi… na Facebooku jih je dovolj za vse nas.« je zapisal v objavi. Kot je razkril v komentarju pod to objavo, kamin sicer še ni končan. »Nekaj dela me še čaka,« je sporočil in na sliki pokazal, do kam mu ga je uspelo zgraditi.

Očitno je bil današnji dan za poslanca zelo pester, saj je na Facebooku še zapisal, da je vmes skočil tudi na gasilske vaje v Vrbje. Glede na to, da smo imeli danes po Sloveniji precej lepo vreme, je bil dan kot nalašč za razne aktivnosti na prostem. Tudi za gasilske vaje in gradnjo kamina.