Poslanec Levice preimenoval kolegico Tino Brecelj in v smeh spravil ves Državni zbor (VIDEO)

Zadnje dni smo priča razgretemu ozračju v Državnem zboru, ko padajo ostre besede, pogosto žaljivke, poslanke in poslanci pa, tako se vsaj zdi, premalokrat pomislijo, preden nasprotnikom namenijo kakšno pikro. Osvežujoče je bilo tako videti, da so v ponedeljek med maratonsko, devet ur dolgo razpravo o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je večina poslancev na koncu tudi podprla, in tako ponovno poskrbela za slabo voljo nasprotnega pola, predstavniki ljudstva našli tudi trenutek za smeh in dobro voljo.

Za vsaj trenutno razbremenitev težkega ozračja je poskrbel poslanec stranke Levica Vladimir Šega, ko je želel omeniti kolegico ob sebi, prav tako poslanko Levice Tino Brecelj, a se mu je zareklo in njen priimek je zamenjal s priimkom najbrž najbolj slavne Tine v državi - Tine Gaber. »Predlog grobo krši dve temeljni delavski pravici, eno je že omenila Tina Gaber,« je dejal Šega in prasnil v smeh, čeprav se je kolegici hitro opravičil, ta pa mu lapsusa ni niti malo zamerila, celo zaploskala mu je, sledile pa so salve smeha tako med poslanci levih kot desnih strank.