Poslanec spregovoril o dnevu, ko je stal na robu strehe parlamenta: »Splezal sem skozi okno ...«

16. maja 2025 so se pred državnim zborom zbrala intervencijska vozila policije in gasilcev. Na robu strehe parlamenta je stal poslanec SDS Andrej Hoivik in nagovarjal mimoidoče. V nekem trenutku je celo zagrozil, da bo skočil. Gasilci so mu pristavili lestev, nato pa je varno sestopil in bil odpeljan v zdravstveno oskrbo. Kot se je razkrilo takrat, je šlo za osebno stisko. Dogodek je močno odmeval v javnosti.

V poslanski skupini SDS so takrat zapisali, da so življenjske preizkušnje včasih pretežke, ter prosili za razumevanje in sočutje. Teden dni pozneje se je Hoivik oglasil tudi sam. Na omrežju X se je zahvalil za podporo in zapisal, da je bil »pogled s strehe demokracije« ter varen sestop ob pomoči gasilcev dokaz, da v Sloveniji živijo dobri ljudje. Ob tem je napovedal, da bo razkril, kaj se je tistega dne v resnici dogajalo.

Zdaj je o tem prvič podrobneje spregovoril v podkastu pri Tomažu Gorcu. Kot pravi, se je vse začelo v njegovi pisarni, ki je tik pod streho parlamenta. »Moja pisarna je čisto na podstrešju državnega zbora, mi tistim sobam rečemo golobnjak, pa to se je reklo še pred nastopom Goloba,« je dejal. Pojasnil je, da je skozi okno splezal na streho in se nato premaknil nekaj metrov do roba stavbe.

»V resnici sem splezal skozi okno in šel par metrov stran na rob državnega zbora in potem povedal tisto, kar sem moral povedati,« je opisal. Po njegovih besedah je šlo za stresen trenutek, ko se je v njem nabralo veliko jeze, žalosti in pritiska. »Bil je en tak stresni moment, kjer sem moral vso to nakopičeno jezo, žalost, stres ... Sem pač dal ven iz sebe in se potem dal tudi mirno rešiti s tiste strehe,« je pojasnil.

V pogovoru tako poudarja, da je na strehi želel zgolj izraziti svoje občutke in sprostiti pritiske, ki ga obremenjujejo. Za srečen konec incidenta, ki je gotovo prestrašil mnoge, pa so gotovo zaslužni tudi policisti, ki so z veliko mero potrpežljivosti in strokovnim posredovanjem uspeli poslanca v stiski umakniti na varno in predati zdravstvenemu osebju.