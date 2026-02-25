  • Delo d.o.o.
DUŠEVNA STISKA

Poslanec spregovoril o dnevu, ko je stal na robu strehe parlamenta: »Splezal sem skozi okno ...«

V poslanski skupini so takrat zapisali, da so življenjske preizkušnje včasih pretežke, ter prosili za razumevanje in sočutje.
N. P.
 25. 2. 2026 | 10:23
3:15
16. maja 2025 so se pred državnim zborom zbrala intervencijska vozila policije in gasilcev. Na robu strehe parlamenta je stal poslanec SDS Andrej Hoivik in nagovarjal mimoidoče. V nekem trenutku je celo zagrozil, da bo skočil. Gasilci so mu pristavili lestev, nato pa je varno sestopil in bil odpeljan v zdravstveno oskrbo. Kot se je razkrilo takrat, je šlo za osebno stisko. Dogodek je močno odmeval v javnosti.

V poslanski skupini SDS so takrat zapisali, da so življenjske preizkušnje včasih pretežke, ter prosili za razumevanje in sočutje. Teden dni pozneje se je Hoivik oglasil tudi sam. Na omrežju X se je zahvalil za podporo in zapisal, da je bil »pogled s strehe demokracije« ter varen sestop ob pomoči gasilcev dokaz, da v Sloveniji živijo dobri ljudje. Ob tem je napovedal, da bo razkril, kaj se je tistega dne v resnici dogajalo.

Poslanec SDS šel na streho, zvečer je Janša sporočil, kako je z njim (FOTO in VIDEO)

Zdaj je o tem prvič podrobneje spregovoril v podkastu pri Tomažu Gorcu. Kot pravi, se je vse začelo v njegovi pisarni, ki je tik pod streho parlamenta. »Moja pisarna je čisto na podstrešju državnega zbora, mi tistim sobam rečemo golobnjak, pa to se je reklo še pred nastopom Goloba,« je dejal. Pojasnil je, da je skozi okno splezal na streho in se nato premaknil nekaj metrov do roba stavbe.

»V resnici sem splezal skozi okno in šel par metrov stran na rob državnega zbora in potem povedal tisto, kar sem moral povedati,« je opisal. Po njegovih besedah je šlo za stresen trenutek, ko se je v njem nabralo veliko jeze, žalosti in pritiska. »Bil je en tak stresni moment, kjer sem moral vso to nakopičeno jezo, žalost, stres ... Sem pač dal ven iz sebe in se potem dal tudi mirno rešiti s tiste strehe,« je pojasnil.

V pogovoru tako poudarja, da je na strehi želel zgolj izraziti svoje občutke in sprostiti pritiske, ki ga obremenjujejo. Za srečen konec incidenta, ki je gotovo prestrašil mnoge, pa so gotovo zaslužni tudi policisti, ki so z veliko mero potrpežljivosti in strokovnim posredovanjem uspeli poslanca v stiski umakniti na varno in predati zdravstvenemu osebju. 

Niste sami! Pomoč je blizu

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski:

  • Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.
  • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.
  • Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan.
  • Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

Andrej Hoivikdržavni zborpolicijaparlamentSDSgasilcipogovorduševna stiskastiskamentalno zdravje
