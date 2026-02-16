Poglejte, v kaj se je poslanec SDS našemil za pusta (FOTO)

Galerija
Na pustovanju v Medvodah se je letos med številnimi maskami pojavil tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Andrej Hoivik, oblečen v čebelico. Izbira kostuma je izstopala predvsem zaradi dejstva, da gre za aktivnega politika mlajše generacije, ki ga javnost sicer spremlja predvsem skozi parlamentarne razprave in politične pobude.
Hoivik je po izobrazbi magister organske kemije. Študij je zaključil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Pred izvolitvijo v Državni zbor leta 2022 je deloval v kabinetu predsednika vlade ter na ministrstvu za digitalno preobrazbo. V parlament je bil izvoljen kot član Slovenske demokratske stranke (SDS), kjer se pogosto oglaša v razpravah o medijski zakonodaji, digitalizaciji in drugih aktualnih političnih vprašanjih.
Njegovo politično delovanje je v zadnjih letih večkrat pritegnilo medijsko pozornost tako zaradi ostrih nastopov v razpravah kot zaradi jasno izraženih stališč do aktualnih družbenih tem.