Poglejte, v kaj se je poslanec SDS našemil za pusta (FOTO)

Na tradicionalni pustni prireditvi v Medvodah se je med številnimi maskami znašla tudi ena iz državnega zbora, ki je pritegnila pozornost.
Poslanec se je pustovanja udeležil z družino. FOTO: Bralka
Poslanec se je pustovanja udeležil z družino. FOTO: Bralka
K. G.
 16. 2. 2026 | 12:25
Na pustovanju v Medvodah se je letos med številnimi maskami pojavil tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Andrej Hoivik, oblečen v čebelico. Izbira kostuma je izstopala predvsem zaradi dejstva, da gre za aktivnega politika mlajše generacije, ki ga javnost sicer spremlja predvsem skozi parlamentarne razprave in politične pobude.

Njegovo politično delovanje je v zadnjih letih večkrat pritegnilo medijsko pozornost. FOTO: Mediaspeed
Njegovo politično delovanje je v zadnjih letih večkrat pritegnilo medijsko pozornost. FOTO: Mediaspeed

Hoivik je po izobrazbi magister organske kemije. Študij je zaključil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Pred izvolitvijo v Državni zbor leta 2022 je deloval v kabinetu predsednika vlade ter na ministrstvu za digitalno preobrazbo. V parlament je bil izvoljen kot član Slovenske demokratske stranke (SDS), kjer se pogosto oglaša v razpravah o medijski zakonodaji, digitalizaciji in drugih aktualnih političnih vprašanjih.

Njegovo politično delovanje je v zadnjih letih večkrat pritegnilo medijsko pozornost tako zaradi ostrih nastopov v razpravah kot zaradi jasno izraženih stališč do aktualnih družbenih tem. 

