Poslovil se je Franc, priljubljena babica Trezika

Na negovskem krajevnem pokopališču, ob grobu dobrotnika Ivana Krambergerja, so se svojci, prijatelji, znanci in sosedje poslovili od znanega in priljubljenega domačina. V 80. letu starosti se je namreč poslovil Franc Šeligo iz Negove, priljubljeni ustvarjalec humorističnega lika babice Trezike, ki je desetletja navduševal na severovzhodu države in po Sloveniji.

Duša nastopov

»Z globoko žalostjo sporočamo, da se je od nas poslovil naš dragi prijatelj, sodelavec in humorist Franc Šeligo, ki je z nepozabnim likom babice Trezike znal nasmejati prav vsakega. Franc je bil več kot le del naše glasbene skupine – bil je duša mnogo nastopov, videospotov in nepozabnih trenutkov, ki smo jih skupaj delili na koncertu, na odru in za njim. Z iskrenim humorjem, toplino in neponovljivo energijo je puščal sledi v srcih vseh, ki so ga poznali. Njegov odhod je za nas velika izguba. A spomin nanj bo živel naprej – v pesmih, smehu in vseh zgodbah, ki jih je s Treziko zapisal med ljudi. Hvala, Franc, za vse. Nikoli te ne bomo pozabili,« so ob tej izgubi zapisali člani skupine Klapovühi in celotno društvo GTD.

Humor je podedoval po očetu.

Franc Šeligo - Trezika je večji del življenja preživel v Negovi, kjer je bil venomer vesel in zadovoljen. V Jurovskem Dolu se je rodil zelo nadarjenima pevcema. Humor je podedoval po očetu, nam je nekoč dejal Franc, ki je v vlogi Trezike skupaj s sošolcem v skeču zmagal že kot dijak. Potem je kot amaterski igralec nastopal v predstavah, ki so jih pripravljali pri Kulturno-umetniškem društvu Jurovski Dol. Nekaj let je bil tudi predsednik društva. Ker ga je pritegovala tudi glasba, se je učil igrati kitaro, prav tako sta z bratom večkrat skupaj zapela.

Spomin nanj bo živel naprej v pesmih, smehu in zgodbah. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Franca se bomo spominjali tudi kot velikega človekoljuba, nastopal je namreč na mnogo dobrodelnih prireditvah, poleg tega je med drugim več kot 70-krat daroval kri.