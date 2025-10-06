Poslovil se je znani slovenski scenarist in režiser

Kot navaja Delo, se je poslovil Blaž Kutin, nagrajevan scenarist, pisatelj in režiser, ki je živel med Ljubljano in Berlinom. Po končanem študiju etnologije in sociologije kulture se je posvetil filmu. Leta 2006 je v Cannesu prejel nagrado Novi talent EU za scenarij Lara, leta 2008 pa posnel tudi celovečerec Nikoli nisva šla v Benetke.

Ob filmu se je zadnja leta ukvarjal tudi z abstraktno fotografijo in s pisanjem kratkih zgodb. Njegova zbirka kratkih zgodb Tempirana bomba je bila leta 2018 nominirana za nagrado novo mesto, njegov romaneskni prvenec Kenozoik pa se je uvrstil med deset nominirancev za nagrado kresnik.