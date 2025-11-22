Posnetek in zapis, ki gane do srca! Priljubljena kuharica Tereza Poljanič iskreno o življenju z »adhd fantom«

Znana slovenska kulinarična blogerka in televizijska voditeljica Tereza Poljanič – strokovnjakinja za zdravo prehrano in avtorica priljubljene oddaje »Zdravo, Tereza!« – praznuje že tri leta zveze s svojim izbrancem. Ob tej priložnosti je na Instagramu objavila prikupen kolaž videoposnetkov, ki ujamejo njune skupne trenutke, in zraven zapisala: »3 leta. Naj bo najinega čudovito kaotičnega življenja še veliko let … večno izgubljeni ključi, izginula denarnica, pogrešana sončna očala, skrivnostni vijaki in puloverji, ki preprosto prenehajo obstajati. Te zabavne, nepredvidljive dogodivščine s tabo ne bi zamenjala za nič na svetu.«

V zapisu je dodala tudi oznako »adhd fant«, s čimer namiguje, da njen partner očitno živi z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD). To je nevro-razvojna motnja, pri kateri oseba lahko doživlja težave z osredotočanjem, impulzivnostjo in pretirano dejavnostjo – kar obenem lahko pomeni tudi, da življenje z njim prinaša več spontanosti, pustolovščin in »kaosa«, kot piše Tereza.

Čeprav kuharska mojstrica o svojem partnerju ne razkriva veliko, je jasno, da njuna ljubezen uspeva v lastnem, malo divjem, navihanem ritmu. Namesto popolnosti stavi na pristnost; na tiste drobne zmešnjave, ki bi komu drugemu dvignile pritisk, njej pa rišejo nasmeh. In morda je prav zato njuna zveza videti tako pravljično: ker jo zaznamujejo smeh, toplina in prikupen kaos.