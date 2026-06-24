Urška Bačovnik Janša zablestela na državni proslavi, izbrala je toaleto v nedolžni barvi (FOTO)

Po rdeči preprogi so se sprehodila številna znana imena. Največ pogledov sta ukradla premier Janez Janša in njegova Urška. Urška je izbrala čudovito konzervativno belo obleko do kolen, ki jo je dopolnila s čevlji v kožni barvi. K obleki ni izbrala vidnejšega nakita, ampak je dovolila, da obleka zasije v vsej svoji čistosti in preprostosti.

Janez Janša s soprogo. FOTO: Zajem zaslona, omrežje YouTube

Preostanek toalet je bil precej preprost, za bolj enostavno, skorajda poslovno opravo se je odločila tudi predsednica Nataša Pirc Musar, ki je nastopila v črnem dvodelnem kostimu zanimivega kroja z bluzo v svetlejših odtenkih.