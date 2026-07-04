Potem ko je kuhal napol nag, Jelinčič zdaj razkriva recept za najbolj hladno pijačo (VIDEO)

Prvak izvenparlamentarne stranke SNS, Zmago Jelinčič Plemeniti, je vroče poletne dni izkoristil tudi zato, da se je posnel in razkril, kot pravi, recept za najbolj hladno pijačo. Spomnimo, nedavno je pokazal, kako kuha napol nag, zdaj pa je torej razložil, kakšen je menda najboljši način, s katerim se lahko odžejate.

Takole pravi Jelinčič: »Vzameš eno limono, pa jo odrežeš od zgoraj, pa od spodaj, jo daš na 4 dele, zbezaš ven peške, vržeš v mikser. Potem daš v mikser 1 žlico sladkorja, potem čez daš 1 šop mete ali pa melise, noter zbašeš.

Potem daš 2 šalici ledu, tako fajn ledu, pa še 1 deci navadne vode, mrzle, in pa en kanček soli. Potem pa tole zmiksaš, pa ko je fajn zmiksano, vzameš, greš na skret, stran zliješ, pa spiješ eno hladno pivo.«