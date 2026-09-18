Potomka najstarejše trte prvič obrodila, njen boter je Milan Kučan

V Dobjem pri Bledu so se pred dnevi razveselili prav posebnega dogodka – prve trgatve potomke najstarejše trte z mariborskega Lenta, ki raste pri Janiju Klemenčiču. Trta, ki s svojo zgodbo povezuje Štajersko in Gorenjsko, je letos prvič obrodila, zato je bilo obiranje grozdja še toliko bolj slovesno.

Boter trte je prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, za njen razvoj in rast pa kot viničar skrbi Zlatko Mavrič - Belica. Ob prvi trgatvi so se zbrali prijatelji in gostje, da so skupaj zaznamovali pomemben trenutek ter zrele grozde skrbno položili v košaro. Za posebno priložnost ni manjkalo dobre volje, smeha in spominskih fotografij. Potomka znamenite mariborske trte je tako dobila svoje mesto tudi v Dobjem pri Bledu, kjer jo bodo skrbno negovali tudi v prihodnje. Prvi pridelek je bil predvsem simboličen, a za gostitelje in vse, ki so sodelovali pri zasaditvi in skrbi zanjo, toliko bolj poseben. Dogodek je minil v sproščenem vzdušju in bo gotovo vsem ostal v lepem spominu.