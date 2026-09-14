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RESNIČNOSTNI ŠOV

Potrjeno! Na Love Island prihaja še več Slovencev: Gašperju se obeta vroča družba

V Love Island Adria slovenske barve trenutno zastopa le 28-letni Ljubljančan Gašper Širovnik, a naj ne bi ostalo le pri njem. Slovenci še prihajajo, še prej pa bo prvi novi zapeljivec postal 23-letni Jovan iz Bora.
Prvi bombshell bo Jovan. FOTO: Love Island
Prvi bombshell bo Jovan. FOTO: Love Island
Anja Rijavec
 14. 9. 2026 | 14:35
 14. 9. 2026 | 14:35
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Love Island Adria se je komaj dobro začel, pa je v vili že precej živahno. Med začetno deseterico tekmovalcev je tudi Slovenec Gašper Širovnik, 28-letni Ljubljančan in nekdanji košarkar, ki je sedem let igral košarko na profesionalni ravni, danes pa dela kot vodja trgovine in osebni trener. Gašper je samski približno dve leti. Zase pravi, da je samozavesten, družaben in odprt, pri ženskah pa ga pritegnejo ženstvenost, samozavest in športna postava. Čeprav priznava, da ima rad temnolaske, poudarja, da mu je veliko pomembneje, kako se ob dekletu počuti. V zvezi išče predvsem iskrenost, zvestobo in dobro komunikacijo.

Že ob prvem povezovanju v pare je požel precej zanimanja. Zanj so se namreč zanimala kar tri dekleta, Gašper pa se je na koncu odločil za Mili in jo s svojo izbiro »ukradel« Valentinu. Čeprav je trenutno edini Slovenec v vili, tako ne bo ostalo. Na Pop TV so za Slovenske novice namreč že potrdili, da v sezono prihajajo tudi še drugi. Ker je ena glavnih značilnosti Love Islanda prav to, da v vilo nenehno prihajajo novi otočani oziroma tako imenovani bombshelli, lahko slovenske obraze pričakujemo v nadaljevanju šova.

Še bolj kot Jovan pa nas zanimajo morebitni prihajajoči postavni slovenski mladci. FOTO: Love Island
Še bolj kot Jovan pa nas zanimajo morebitni prihajajoči postavni slovenski mladci. FOTO: Love Island

Nov obraz je v vilo sicer vstopil že danes, vendar tokrat ne gre za Slovenca. Prvi »bombshell« (V Love Islandu izraz bombshell pomeni novega tekmovalca ali tekmovalko, ki naknadno vstopi v vilo in naj bi premešal oziroma premešala obstoječe pare. Običajno gre za nekoga, ki ga produkcija predstavi kot privlačno novost, zaradi katere se lahko razmerja hitro zapletejo, op.a.) letošnje sezone je 23-letni Jovan iz Bora, ki po poklicu dela kot osebni trener, trenutno pa živi v Dubaju. Jovan zase pravi, da je družaben, duhovit in ambiciozen. Rad potuje, spoznava nove stvari in se ne boji stopiti iz cone udobja. Čeprav na prvi pogled deluje zelo samozavestno, zase pravi, da je tudi precej čustven in romantičen. Ko mu je nekdo všeč, mu to rad pokaže z veliko pozornosti in romantičnimi gestami.

»Pričakujem, da bom spoznal pravo dekle. Družina me je podprla, ko je izvedela za šov, in prav zaradi njihove podpore sem se odločil za sodelovanje. Svetujejo mi, naj bom to, kar sem, naj bom naraven in naj poskušam spoznati nekoga, ki mi bo ustrezal,« pravi Jovan.

Njegov prihod utegne že takoj premešati razmerja med pari, saj imajo bombshelli praviloma prav to nalogo – preizkusiti že nastajajoče simpatije in v vilo vnesti nekaj dodatne napetosti. Kako se bo znašel Jovan in kdaj točno se bo Gašperju pridružil še kakšen Slovenec, lahko že spremljamo v novih epizodah Love Island Adria na VOYO.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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ljubezenresničnostni šovLove Island AdriaGašper ŠirovnikSlovenci
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