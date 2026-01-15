  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOV KMETIJA

Povratniki prevzemajo Kmetijo 2026: Pia, Franc in Nuša pripravljeni na maščevanje!

Najbolj zanimiv del letošnje sezone so povratniki – tekmovalci, ki so že okusili življenje na Kmetiji in poznajo tako šov kot svoje potencialne nasprotnike.
Kmetija 2026 FOTO: Pro Plus

Kmetija 2026 FOTO: Pro Plus

Pia Filipčič FOTO: Ljubo Vukelič/delo Vukelič Ljubo

Pia Filipčič FOTO: Ljubo Vukelič/delo Vukelič Ljubo

Nuša Šebjanič  FOTO: Pop Tv

Nuša Šebjanič  FOTO: Pop Tv

Sandi Sinanovič FOTO: Pop Tv/ana Gregorič Delo

Sandi Sinanovič FOTO: Pop Tv/ana Gregorič Delo

Franko Bajc FOTO: Ernad_Mediaspeed

Franko Bajc FOTO: Ernad_Mediaspeed

Aneta  FOTO: Instagram

Aneta  FOTO: Instagram

Franc Vozel. FOTO: POP TV

Franc Vozel. FOTO: POP TV

Kmetija 2026 FOTO: Pro Plus
Pia Filipčič FOTO: Ljubo Vukelič/delo Vukelič Ljubo
Nuša Šebjanič  FOTO: Pop Tv
Sandi Sinanovič FOTO: Pop Tv/ana Gregorič Delo
Franko Bajc FOTO: Ernad_Mediaspeed
Aneta  FOTO: Instagram
Franc Vozel. FOTO: POP TV
A. G.
 15. 1. 2026 | 08:30
 15. 1. 2026 | 08:30
3:46
A+A-

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija se na POP TV in VOYO začenja v začetku februarja, prinaša pa ne le raznovrstno paleto tekmovalcev, temveč tudi vrnitev znanih in preizkušenih obrazov, ki želijo popraviti pretekle zgodbe in se boriti za prestižno glavno nagrado, 50.000 evrov v gotovini, ki jo prejme zmagovalec ob koncu šova. Takoj ko so kamere začele snemati, je bilo jasno: igra bo brutalna, rivalstva intenzivna in drama neizbežna — predvsem zaradi povratnikov, ki se vračajo z močno motivacijo. Letos bo na posestvu tekmovalo 20 tekmovalcev, med katerimi so znani obrazi iz drugih resničnostnih šovov in tudi povratniki, ki že poznajo dinamiko igre in kamere ter vedo, da zmaga zahteva več kot le fizično moč. 

Povratniki z jasnimi cilji

Pia Filipčič FOTO: Ljubo Vukelič/delo Vukelič Ljubo
Pia Filipčič FOTO: Ljubo Vukelič/delo Vukelič Ljubo

Pia Filipčič – zmagovalka Big Brotherja, ki se vrača na Kmetijo, ker želi pokazati svojo moč in prilagodljivost v popolnoma drugačnem okolju ter si z zmago ustvariti temelje za prihodnost.

Franc Vozel. FOTO: POP TV
Franc Vozel. FOTO: POP TV

Franc Vozel – 63-letni upokojenec, ki se vrača ne zaradi slave, ampak da pokaže, kako se na resnični kmetiji dela – pošteno, zgodaj in brez izgovorov. Njegov cilj ni le zmaga, temveč tudi dokaz, da izkušnje štejejo.

Nuša Šebjanič  FOTO: Pop Tv
Nuša Šebjanič  FOTO: Pop Tv

Nuša Šebjanič – povratnica iz prejšnje sezone, ki pravi, da jo je lani zaradi lastnih napak zaustavila slaba predstava. Tokrat vstopa modrejša in z jasnim ciljem: igrati igro do konca in se izogniti manipulacijam.

Ti trije povratniki že na začetku izstopajo po več razlogih: poznajo ritem igre, vedo, kako kamere lovijo reakcije, in imajo strateško prednost pred tekmovalci brez prave televizijske izkušnje.

Obrazi, ki prinašajo svežo energijo

Sandi Sinanovič FOTO: Pop Tv/ana Gregorič Delo
Sandi Sinanovič FOTO: Pop Tv/ana Gregorič Delo

Sandi Sinanović – znan iz Survivorja, želi razširiti svojo televizijsko pot in postati prepoznaven obraz tudi v Kmetiji.

Franko Bajc FOTO: Ernad_Mediaspeed
Franko Bajc FOTO: Ernad_Mediaspeed

Franko Bajc – adrenalinski športnik in nekdanji kandidat za mistra Slovenije; v šov vstopa z energijo in željo po izzivih.

Aneta  FOTO: Instagram
Aneta  FOTO: Instagram

Aneta Andollini – izkušena v resničnostnih šovih (Kmetija: Slavnih in Survivor), mama dveh otrok; želi pokazati, da lahko uspe tudi brez romantičnih zapletov.

Dino Kurtović, Juš Čop, Mark Baržić, Alenka Weiss, Jan in Žan Zore ter drugi – vsi z različnimi motivi: osebna rast, izziv brez tehnologije, dokazovanje pred kamerami in želja po globlji življenjski izkušnji.

Tekmovalci se v šovu Kmetija borijo za 50.000 evrov v gotovini, ki jo prejme zmagovalec ob koncu šova.

Zakaj se povratniki vračajo prav zdaj?

Pri povratnikih motivi niso enoznačni, a se pribeležijo jasne vzporednice:

  • Popravljanje preteklih predstav – tako Nuša kot Pia želita pokazati tisto, česar nista uspeli v prejšnjih resničnostnih izkušnjah.
  • Izkušnje kot konkurenčna prednost – Francovo dolgoletno znanje in Pijino sposobnost branja ljudi lahko izkoristijo za hitro sklepanje zavezništev in preživetje v težkih trenutkih.
  • Prepoznavnost in osebni razvoj – več tekmovalcev si obeta, da bo udeležba prispevala k osebnemu razvoju, medijski prepoznavnosti in novim priložnostim po koncu šova.

Z vrnitvijo povratnikov se stopnja napetosti dviguje že pred začetkom sezone. Ti tekmovalci ne prihajajo le po nagrado — prihajajo dokazat, da so se naučili iz preteklih napak, in igrati pametno od prvega trenutka naprej.

Tekmovalci se v šovu Kmetija borijo za 50.000 evrov v gotovini, ki jo prejme zmagovalec ob koncu šova.

Več iz teme

resničnostni šovtelevizijakameraKmetijaPop TV
ZADNJE NOVICE
11:27
Novice  |  Svet
ARKTIČNA VZDRŽLJIVOST

Evropa na Grenlandijo pošilja vojake; tudi Slovenija?

Sodelovanje v misliji Arktična vzdržljivost so med drugim napovedale Francija, Nemčija, Švedska in Norveška.
15. 1. 2026 | 11:27
11:21
Novice  |  Svet
NAJVIŠJI TESTOSTERON PRI 70+

Minister za zdravje ZDA presenečen: »Ne vem, kako Trump sploh še živi in hodi« (VIDEO)

Dodal je, da naj bi imel Trump najvišjo raven testosterona, kar jih je kdaj videl pri osebi nad 70 let.
15. 1. 2026 | 11:21
11:10
Bulvar  |  Glasba in film
FOLKLORNO DRUŠTVO BLED

Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi: čustven vrhunec večera Veselo po domače

Folklorno društvo Bled znova navdušilo z izjemnimi predstavami. Veselo po domače tokrat z več kot 70 nastopajočimi.
Janez Kuhar15. 1. 2026 | 11:10
10:57
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽAVE S PLODNOSTJO

Vedno glasnejše govorice: ta slavni igralec naj bi bil biološki oče otroka Michaela Jacksona

Kralj popa ima tri zdaj že odrasle otroke, dva mu je rodila Debbie Rowe, tretjega neznana nadomestna mama.
15. 1. 2026 | 10:57
10:15
Bralci
STARŠI OPOZARJAJO

V ljubljanskem parku Tivoli bruhanje, gneča in pijani mladoletniki

Dijaške zabave ali nevarne pasti? Za komentar smo prosili agencijo za mlade Mondial Travel.
15. 1. 2026 | 10:15
10:01
Novice  |  Svet
MARCA LANI

Srbski in ruski obveščevalci zvočne topove testirali na psih?! »To je del Vučićeve kampanje,« pravi odvetnik

Srbski zakon jasno in odločno prepoveduje vsakršno uporabo živali za »testiranje orožja in vojaške opreme«.
15. 1. 2026 | 10:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki