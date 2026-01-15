Povratniki prevzemajo Kmetijo 2026: Pia, Franc in Nuša pripravljeni na maščevanje!

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija se na POP TV in VOYO začenja v začetku februarja, prinaša pa ne le raznovrstno paleto tekmovalcev, temveč tudi vrnitev znanih in preizkušenih obrazov, ki želijo popraviti pretekle zgodbe in se boriti za prestižno glavno nagrado, 50.000 evrov v gotovini, ki jo prejme zmagovalec ob koncu šova. Takoj ko so kamere začele snemati, je bilo jasno: igra bo brutalna, rivalstva intenzivna in drama neizbežna — predvsem zaradi povratnikov, ki se vračajo z močno motivacijo. Letos bo na posestvu tekmovalo 20 tekmovalcev, med katerimi so znani obrazi iz drugih resničnostnih šovov in tudi povratniki, ki že poznajo dinamiko igre in kamere ter vedo, da zmaga zahteva več kot le fizično moč.

Povratniki z jasnimi cilji

Pia Filipčič FOTO: Ljubo Vukelič/delo Vukelič Ljubo

Pia Filipčič – zmagovalka Big Brotherja, ki se vrača na Kmetijo, ker želi pokazati svojo moč in prilagodljivost v popolnoma drugačnem okolju ter si z zmago ustvariti temelje za prihodnost.

Franc Vozel. FOTO: POP TV

Franc Vozel – 63-letni upokojenec, ki se vrača ne zaradi slave, ampak da pokaže, kako se na resnični kmetiji dela – pošteno, zgodaj in brez izgovorov. Njegov cilj ni le zmaga, temveč tudi dokaz, da izkušnje štejejo.

Nuša Šebjanič FOTO: Pop Tv

Nuša Šebjanič – povratnica iz prejšnje sezone, ki pravi, da jo je lani zaradi lastnih napak zaustavila slaba predstava. Tokrat vstopa modrejša in z jasnim ciljem: igrati igro do konca in se izogniti manipulacijam.

Ti trije povratniki že na začetku izstopajo po več razlogih: poznajo ritem igre, vedo, kako kamere lovijo reakcije, in imajo strateško prednost pred tekmovalci brez prave televizijske izkušnje.

Obrazi, ki prinašajo svežo energijo

Sandi Sinanovič FOTO: Pop Tv/ana Gregorič Delo

Sandi Sinanović – znan iz Survivorja, želi razširiti svojo televizijsko pot in postati prepoznaven obraz tudi v Kmetiji.

Franko Bajc FOTO: Ernad_Mediaspeed

Franko Bajc – adrenalinski športnik in nekdanji kandidat za mistra Slovenije; v šov vstopa z energijo in željo po izzivih.

Aneta FOTO: Instagram

Aneta Andollini – izkušena v resničnostnih šovih (Kmetija: Slavnih in Survivor), mama dveh otrok; želi pokazati, da lahko uspe tudi brez romantičnih zapletov.

Dino Kurtović, Juš Čop, Mark Baržić, Alenka Weiss, Jan in Žan Zore ter drugi – vsi z različnimi motivi: osebna rast, izziv brez tehnologije, dokazovanje pred kamerami in želja po globlji življenjski izkušnji.

Zakaj se povratniki vračajo prav zdaj?

Pri povratnikih motivi niso enoznačni, a se pribeležijo jasne vzporednice:

Popravljanje preteklih predstav – tako Nuša kot Pia želita pokazati tisto, česar nista uspeli v prejšnjih resničnostnih izkušnjah.

– tako Nuša kot Pia želita pokazati tisto, česar nista uspeli v prejšnjih resničnostnih izkušnjah. Izkušnje kot konkurenčna prednost – Francovo dolgoletno znanje in Pijino sposobnost branja ljudi lahko izkoristijo za hitro sklepanje zavezništev in preživetje v težkih trenutkih.

– Francovo dolgoletno znanje in Pijino sposobnost branja ljudi lahko izkoristijo za hitro sklepanje zavezništev in preživetje v težkih trenutkih. Prepoznavnost in osebni razvoj – več tekmovalcev si obeta, da bo udeležba prispevala k osebnemu razvoju, medijski prepoznavnosti in novim priložnostim po koncu šova.

Z vrnitvijo povratnikov se stopnja napetosti dviguje že pred začetkom sezone. Ti tekmovalci ne prihajajo le po nagrado — prihajajo dokazat, da so se naučili iz preteklih napak, in igrati pametno od prvega trenutka naprej.