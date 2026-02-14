Pozitivni test nosečnosti na Kmetiji: Smo včeraj izvedeli, kdo bo očka?? (VIDEO)

Urška Lah in Žan Zore si na letošnji Kmetiji že vse od začetka izkazujeta naklonjenost, ki pa postaja tudi vse bolj intimna. Včeraj sta si po vrnitvi iz hleva v hišo privoščila romantično kopel. Tu je bilo tudi kar nekaj zasluge Juša, ki je zadovoljno pomagal pri transformaciji kopalnice v pravi wellness za zaljubljenca. Žan pri Urški, ki je sicer že mamica dveh otrok, ne varčuje z nežnostjo in pozornostjo, kar glasno se pa že govori, da se ta odnos ne zaključi na Kmetiji. Skupaj naj bi ju videvali tudi še danes, ko je od poletnega snemanja preteklo že kar nekaj časa.

Urška je Žanu izjemno privlačna

Potetovirana ljubimca sta gledalcem pričarala pravo predstavo dveh napol golih nadvse vročih teles. Piko na i je dodala Urška s svojo izbiro drobnih tangic, v katerih se je potopila v Žanov mokri objem. Žan ob tem ni več mogel skrivati svojih čustev: »Morda sem se malo tudi zaljubil, privlači me, mislim, da je na njej zame vse popolno«, je razneženo delil.

Ker so se že kmalu ob pričetku predvajanja Kmetije razširile govorice, da naj bi na posestvu tekom te sezone imeli celo prigodo pozitivnega nosečniškega testa, ne gre brez pomisleka, ali nista zanj odgovorna nemara ravno tadva golobčka. Gledalci vsekakor navijajo zanju, saj se je po včerajšnji oddaji na socialnih omrežjih kar zvrstilo pozitivnih komentarjev in ljubeznivosti. Osvežilno je videti tudi nekaj romantike in lepih odnosov, se po turbulentnih prvih dveh tednih drame in spletkarjenja strinjajo komentatorji.

V kadi so bili kar trije

V svojem značilnem slogu pa iz dogajanja seveda ni odmanjkal 'šilček' Mark, za katerega smo se že navadili, da bo s svojim brutalno bizarnim humorjem vsekakor zvezda celotne sezone. Čeprav je sprva izpadel malo nadut, se gledalci večinoma strinjajo, da je pravzaprav noro smešen. Včeraj se je brez sramu kot 'sladica na koncu večera' ponudil zaljubljencema tako, da se je z njima kar namočil v kadi. Tudi pri tem je Juš zvesto pomagal, tako, kot pri vsem.