V svetu znanih Slovenk je zavladalo pravo baby obdobje. V uredništvu Slovenskih novic smo našteli najmanj deset znanih nosečnic, ki se bodo v prihodnjih mesecih razveselile novega družinskega člana. Med njimi največ pozornosti zagotovo pritegne pevka Nina Pušlar, ki je razkrila, da jo čaka najlepši oddih njenega življenja – materinstvo.

Nina Pušlar. FOTO: Osebni Arhiv

Veselo novico je z oboževalci delila tudi pevka S.O.S. kvinteta Kaja Humski, ki bo za nekaj časa mikrofon zamenjala za materinske radosti. Tretjega otroka pričakuje tudi Simona Plut, ki se že pripravlja na novo poglavje družinskega življenja. Vse kaže, da bo letošnje leto za številne znane Slovenke zaznamovano predvsem z veseljem, pričakovanjem in pripravami na prihod dojenčkov. Splet so zato v zadnjih tednih preplavile prisrčne fotografije nosečniških trebuščkov in iskrene izpovedi bodočih mamic.

Svoje nove vloge se neizmerno veseli. FOTO: O

Resničnostne zvezde delijo srečne trenutke

Med bodočimi mamicami so tudi obrazi, ki jih gledalci dobro poznajo iz resničnostnih šovov. Nosečnost so svojim sledilcem razkrile Laura Beranič, Tjaša Kramarič, Nina Savnik in Urška Gros, njihove objave pa so v hipu napolnili številni čestitke in lepe želje. Prav vse so veselo novico delile na družbenih omrežjih, kjer z oboževalci redno delijo tudi utrinke iz vsakdana.

Urška Gros. FOTO: Luka Maček

Tjaša Kramarič je izbrala Jaka Šinkovca iz Firbcev. FOTO: Mediaspeed

Prvič se materinstva veselita radijki Anja Ramšak in Tamara Goričanec, ki že odštevata do trenutka, ko bosta v naročje stisnili svojega otroka.

Anja Ramšak. FOTO: Zaslonski Posnetek

Srečno pričakovanje zaznamuje tudi mariborsko vplivnico Kajo Karba, ki je nosečnost prav tako razkrila svojim sledilcem. Skupni imenovalec vseh teh zgodb je veliko veselja in navdušenja nad novim življenjskim poglavjem. Njihove objave pa dokazujejo, da nosečniška sreča vedno znova navduši tudi javnost.

Kaja Karba. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Prihod dojenčka prinaša tudi velike spremembe

Posebno zgodbo v času pričakovanja piše tudi Manja Šernek, ki jo gledalci poznajo iz oddaj Ljubezen po domače in Kmetija. Nosečnost preživlja zelo aktivno, saj se s partnerjem ni posvetila le pripravam na prihod otroka, temveč tudi obsežnim prenovam doma. V času pričakovanja sta prenovila kar dve stanovanji in ob tem usklajevala še vse obveznosti vsakdanjega življenja. Takšno obdobje je za marsikateri par velik izziv, a hkrati tudi čas velikih načrtov za prihodnost. Prav vsaka od bodočih mamic svojo nosečnost doživlja po svoje, vse pa povezuje enako nestrpno pričakovanje velikega dne. V prihodnjih mesecih bo zato med znanimi Slovenkami še veliko razlogov za slavje in ganljive družinske trenutke. Če gre soditi po številu veselih novic, bo letošnje leto eno najbolj dojenčkasto obarvanih v domačem estradnem prostoru.