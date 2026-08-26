Pred Branetom Kastelicem velike življenjske spremembe, to sporoča sledilcem (FOTO)

Pred Branetom Kastelicem je nepozabnih nekaj mesecev, saj se mu bo v zelo kratkem času močno spremenilo življenje, dobil pa bo tudi ali predvsem nekaj novih življenjskih vlog.

Kot je zapisal v objavi na družabnem omrežju, bo nazivu mož in oče konec tega tedna dodal še naziv tast, v začetku naslednjega leta pa bo postal tudi dedek. »Vse se enkrat zgodi prvič. Na začetku prihodnjega leta bova z najdražjo Nevenko prvič dedek in babica, zahvaljujoč starejšemu sinu Adrianu in njegovi zaročenki Sophie, ki jo je zaprosil za roko lani na Triglavu. Prej imamo konec tega tedna na Bledu slavnostno poroko hčerke Annabel z njenim izvoljencem Tyjem, s katerim sta se uradno poročila lani v Londonu,« je 72-letni novinar zapisal v objavi, nato pa je le nekaj ur pozneje s prijatelji in sledilci delil še eno, na kateri je obudil spomine na enega svojih najsrečnejših dni.

»Nocoj sva se z najdražjo fotkala pred magistratom v Ljubljani, nekaj dni po tistem, ko sva izvedela, da bova prvič dedek in babica, in kar nekaj let po tistem, ko sva se tukaj poročila (1984), samo dan, preden sem se preselili na Otok, in tam nepričakovano ostal.,« je zapisal Kastelic, ki je bil dolga leta dopisnik iz Londona na POP TV. Lani so na omenjeni televiziji sodelovanje z njim prekinili, zaradi česar se je Kastelic, kot smo že pisali, odločil za tožbo.