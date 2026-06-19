Pred natanko 15 leti je za vedno utihnil glas legendarnega Brendija, takole se mu je poklonil sin Dejan (FOTO)

Branko Jovanović Vunjak, širni Sloveniji bolj znan kot Brendi, je dolga leta razveseljeval občinstvo na različnih gasilskih veselicah, javnih in zasebnih prireditvah in koncertih, njegova glasba je spremljala vesele dogodke in zdravila strta srca. Dokler ni 19. junija 2011 njegov prepoznavni glas nenadoma utihnil. Dan prej je nastopal v Lipici, le nekaj ur po koncu zabave pa je Brendija obšla slabost, odpovedalo mu je srce. Star je bil komaj 49 let. Glasbenik je za seboj pustil hčer Tino in sina Dejana Vunjaka, ki se jima prav tako po žilah pretaka glasba. Tinina velika strast sta glasba in ples, Dejan pa je enako kot oče postal priljubljeni glasbenik, ki na koncertih pogosto preigrava Brendijeve največje hite in skrbi, da njegova glasba ne bi utonila v pozabo.

»Danes mineva 15 let, odkar si zadnjič prepeval in razveseljeval. Še vedno ne mine dan, da ne bi pomislil nate. Ali zaradi glasbe, življenja, odnosov, misli, modrosti, starševstva ali pa, ker me kdo ustavi na ulici, veselici in mi pove zgodbo o vajinem srečanju in svojem spominu nate … Zgodbe so vedno lepe in vedno znova sem ponosen nate. Bil si in ostal boš velik … LEGENDA,« je na družabnem omrežju ob obletnici Brendijeve smrti tako zapisal Dejan in s sledilci delil ljubko in nekoliko šaljivo fotografijo, na kateri mladi Dejan zabava očeta, ki mu je neverjetno podoben.

Pod objavo so se vsuli komentarji oboževalcev obeh, mnogi so Dejanu hvaležni, da ohranja spomin na očeta in njegovo glasbo, strinjajo se tudi, da bi bil Brendi nanj izjemno ponosen. »Dobil si največjo doto od očeta, da greš po njegovih stopinjah in nas razveseljuješ s svojimi spoti! Ko poješ, je s teboj,« se je na objavo odzvala ena od Dejanovih oboževalk, druga pa je zapisala: »Njegove pesmi so bile del moje mladosti. Nikoli ne bo pozabljen ravno zaradi njih in tebe, ki ga več kot dostojno predstavljaš. Vsakič, ko slišim tebe peti, pomislim tudi na našega Brendija.«