NEPRIJETNOST

Pred snemanjem s Kučanom se je zgodila neprijetnost s komičnim prizorom (VIDEO)

Še preden je nastal posnetek z Milanom Kučanom, sta Matej Grah in nekdanji predsednik republike doživela nepričakovano, skoraj filmsko neprijetnost.
Sredi poti jima je odpovedal avto. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 16. 3. 2026 | 19:00
Preden sta generalni sekretar Gibanja Svobode Matej Grah in nekdanji predsednik Milan Kučan stopila pred kamero in posnela videoposnetek s podporo Prekmurju ter pozivom k volitvam, se je zgodil zaplet z avtomobilom, ki jima je odpovedal. Prav ta manjša neprijetnost je, vsaj po Grahovih besedah, srečanju dala skoraj filmski pridih.  Grah je ob objavi zapisal, da mu Kučanova podpora pomeni veliko čast in še večjo motivacijo za zadnje dni kampanje. A še pred posnetkom se je, kot je namignil sam, odvila »mini urbana avantura«. 

»Preden je nastal ta posnetek sva si pa delila tudi mini urbano avanturo, ne pretiravam, če rečem filmsko. Crknil avto, predsednik za volanom jaz pa dvonožni zadnji pogon… Pa to je zgolj začetek zgodbe. Enkrat jo zagotovo delim ali celo zapišem,« je zapisal. Video s Prekmurskega trga v Ljubljani pa je nato vendarle nastal.

Oba s sogovornikom sta Prekmurca, zato je beseda tekla predvsem o tem. Grah je Kučanu med drugim dejal, da dobro vedo, kaj je naredil za Prekmurje, ne le doma, temveč tudi v Ljubljani ter da je bil za Prekmurce velik vzgled. Ob tem je poudaril, da je pomembno, da ima Prekmurje močan glas tudi v prestolnici. Kučan mu je odgovoril, da je Prekmurski trg izpričanje prijateljev Prekmurja in da bo, ko bo drevje ozelenelo, še lepše.

Prekmurski trg v Ljubljani so sicer odprli avgusta 2019 ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ob odprtju je bil Milan Kučan slavnostni govorec, že pred tem pa je kot predsednik Iniciativnega odbora za obeleževanje 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom poudarjal, da gre za vseslovenski dogodek, ne le za praznik Prekmurja.

Matej GrahMilan KučanLjubljanaPrekmurjeVolitve 2026
