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Predsednica Musarjeva razkrila posnetek z obročkanja, zdaj računa na pomoč Slovencev (VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je visoke pete zamenjala za pohodne čevlje.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela telesne poškodbe. Po nesreči so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, v soboto pa je bila odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. FOTO: mediaspeed.net
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela telesne poškodbe. Po nesreči so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, v soboto pa je bila odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. FOTO: mediaspeed.net
A. G.
 2. 8. 2026 | 12:25
3:30
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Visoke pete so tokrat ostale doma. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je pred dnevi zamenjala uradni protokol za gozdne poti, poslovne čevlje za pohodne in pisarno za krošnje dreves. S svojimi sledilci je na Instagramu delila trenutke, ki jih v predsedniškem vsakdanu ne vidimo pogosto – srečanje z dvema mladičema lesne sove, ki sta na ta dan dobila svojo prvo »osebno izkaznico«. Posnetek je hitro pritegnil pozornost uporabnikov družbenih omrežij, saj predsednico prikazuje v sproščenem, povsem drugačnem okolju. Brez protokolarnih obveznosti, obkrožena z naravo, z nasmehom in nekaj šaljivimi pripombami je sodelovala pri obročkanju mladih sovic.

Preberite še: Pirc Musar poškodovana v petkovi prometni nesreči! Takšne so poškodbe

»Danes sem visoke pete zamenjala za pohodne čevlje. Grem na en poseben obisk. To sta mladiča lesne sove in danes bosta dobila svojo prvo osebno izkaznico,« je povedala na začetku videa. Obročkanje ptic je pomemben del spremljanja njihovega življenja v naravi. Z obročki lahko strokovnjaki spremljajo njihovo gibanje, selitve in uspešnost preživetja, hkrati pa zbirajo dragocene podatke o stanju populacij. »Zakaj jim dajemo obročke? Zato, da spremljamo njihovo pot, hkrati pa zagotavljamo, da so naši gozdovi polni življenja,« je pojasnila predsednica. 

Lani kozači, letos lesni sovi

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

To ni bilo njeno prvo srečanje z obročkanjem ptic. Spomnila je, da je lani sodelovala pri obročkanju štirih mladičev kozače. »Lani, ko sem obročkala kozače, štiri sem, smo jih poimenovali Klemen, Naomi, Zmaga in Evropa.« Letos pa je odločitev prepustila javnosti. »Vi boste pa izbrali imeni za letošnja dva mladička lesne sove.« Ob videoposnetku je predsednica še zapisala: »Dva mladička in dva obročka. Manjka pa še nekaj pomembnega … Kako bi ju poimenovali? Vsi vaši predlogi so dobrodošli v komentarjih.« Objavi je dodala tudi rdeče srce, odziv pa ni izostal.

Pod videom se je v kratkem času zvrstilo veliko predlogov. Med njimi so bili Karla in Karel, Gaja in Svoboda, Sava in Soča, Lipica in Soča ter Marija in Neža. Nekateri so predlagali imena, povezana s slovensko naravo, drugi pa so se odločili za bolj tradicionalna ali simbolična poimenovanja.

Gozd namesto protokola

Posnetek je med sledilci požel številne pozitivne odzive. Mnogi so zapisali, da jih veseli, ko lahko predsednico vidijo tudi v povsem drugačni vlogi – med drevesi, ob divjih živalih in pri dejavnostih, ki opozarjajo na pomen varovanja narave. Obroček na drobni sovji nogi je sicer majhen detajl, vendar za ornitologe pomeni pomemben vir podatkov, za predsednico pa je bil to še en opomnik, da skrb za naravo ni le naloga strokovnjakov, temveč odgovornost vseh. Tokrat pa je k tej zgodbi povabila tudi Slovence, ki bodo morda prav z enim od svojih predlogov poimenovali nova prebivalca slovenskih gozdov.

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