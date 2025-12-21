Predsednik vlade Robert Golob je z ženo Tino Gaber Golob priredil prednovoletni dobrodelni sprejem

Božično-novoletni prazniki so za mnoge najlepši čas v letu, za družine v stiski pa je ta čas še težji. Poteza premierja Roberta Goloba in njegove žene Tine Gaber Golob bo razveselila številne otroke, ki bi morda letos ostali brez daril. Na prednovoletni dobrodelni sprejem so bili vabljeni ministri in ministrice skupaj s soprogami oziroma partnerji. Sprejema sta se udeležili tudi Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, in Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Na pobudo premierja in njegove žene ter v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije je imel sprejem dobrodelno noto. Ministrstva in zaposleni na ministrstvih so prispevali knjige, igrače, šolske pripomočke ali druge pozornosti, ki bodo otrokom polepšale dan. Vsa zbrana darila, teh je bilo več kot 600, so bila predana Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Predsednica zveze Groznikova se je na sprejemu zahvalila za darila in pozornosti, ki jih bodo predali otrokom.

Premier je zbrane nagovoril ter izrazil veselje, da so se gostje odzvali v tako velikem številu in da lahko skupaj ustvarijo nekaj lepega za najmlajše. »Želim si, da bi ta dogodek postal tradicionalen. Ministrstva so že organizirala svoje dogodke, lepo pa je, da kot vlada naredimo skupnega,« je dejal premier Golob in vsem zaželel lepe božične praznike. Darja Groznik se je zahvalila vsem zbranim za darila. »Lepo je dobiti darilo, lepo pa ga je tudi dati. Decembra je dovolj časa za vse dobre može, saj nikoli ni preveč veselja in radoživosti otrok, ki prejmejo darila. Darila bodo šla v prave roke tistih, ki potrebujejo pozornost. Naš cilj je, da obdarimo – tudi s pomočjo vaših daril – 3000 otrok,« je povedala. Želja premierja in njegove žene je, da dobrodelni dogodek Božičkova koalicija postane tradicija vseh naslednjih vlad.

Na dobrodelnem sprejemu so zbrali ogromno daril za najmlajše.