Premier Golob v trenirki za kuhinjskim pultom pokazal bolj sproščen obraz

Predsednik vlade dr. Robert Golob je odgovarjal na vprašanja sledilcev na Instagramu. Zanimalo jih je vse od resnejših tem o plačah, volitvah in espejevstvu, do precej bolj sproščenih, kot je denimo: »Ali znate kuhati?«

Od odgovarjanja v pisarni se je kamera prestavila v domačo kuliso. Za kuhinjskim pultom, oblečen v trenirko in kratko majico je Golob pojasnil, da mu kuhanje ni tuje, a da ima pri pripravi hrane pogosto glavno besedo Tina. »V bistvu rad kuham, čeprav največkrat kuha Tina. Jemo pa skoraj vsak večer doma, zato ker najboljša hrana je vedno doma,« je pojasnil.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Med različnimi posnetki na Instagramu smo izvedeli še eno podrobnost o zdravju predsednika vlade. Na enem od srečanj mu je gospa podarila pijačo, ki jo je sama pripravila in za katero je dejala, da gre za neke vrste zdravilo, ki mu bo morda kdaj pomagalo.

Golob je darilce toplo sprejel z odprtimi rokami, in jo pobaral brez ovinkarjenja: »Ali je tudi za prebavo? Kako veste, kaj potrebujem?« je presenečeno vprašal. Gospe se je nato lepo zahvalil, jo objel in se od nje poslovil z dobrimi željami.