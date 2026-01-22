  • Delo d.o.o.
DOMA

Premier Golob v trenirki za kuhinjskim pultom pokazal bolj sproščen obraz

Premier Robert Golob se je med odgovarjanjem na vprašanja v bolj sproščenem posnetku v trenirki za kuhinjskim pultom razgovoril o kuhanju doma.
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
N. Č.
 22. 1. 2026 | 16:26
 22. 1. 2026 | 16:47
A+A-

Predsednik vlade dr. Robert Golob je odgovarjal na vprašanja sledilcev na Instagramu. Zanimalo jih je vse od resnejših tem o plačah, volitvah in espejevstvu, do precej bolj sproščenih, kot je denimo: »Ali znate kuhati?«

Od odgovarjanja v pisarni se je kamera prestavila v domačo kuliso. Za kuhinjskim pultom, oblečen v trenirko in kratko majico je Golob pojasnil, da mu kuhanje ni tuje, a da ima pri pripravi hrane pogosto glavno besedo Tina. »V bistvu rad kuham, čeprav največkrat kuha Tina. Jemo pa skoraj vsak večer doma, zato ker najboljša hrana je vedno doma,« je pojasnil.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Med različnimi posnetki na Instagramu smo izvedeli še eno podrobnost o zdravju predsednika vlade. Na enem od srečanj mu je gospa podarila pijačo, ki jo je sama pripravila in za katero je dejala, da gre za neke vrste zdravilo, ki mu bo morda kdaj pomagalo.

Golob je darilce toplo sprejel z odprtimi rokami, in jo pobaral brez ovinkarjenja: »Ali je tudi za prebavo? Kako veste, kaj potrebujem?« je presenečeno vprašal. Gospe se je nato lepo zahvalil, jo objel in se od nje poslovil z dobrimi željami.

ZADNJE NOVICE
17:15
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Šok na računih prejemnikov pomoči, Furs zarubil denar! Golob sporoča: »Ni več nedotakljivih«

Premier Robert Golob meni, da gre za velik mejnik, ki ga ne gre podcenjevati.
22. 1. 2026 | 17:15
17:14
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Z Oberstdorfom ima Timi Zajc posebno vez

Čudovite spomine ima na letalnico Heinija Klopferja.
Miha Šimnovec22. 1. 2026 | 17:14
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL NATURA

Ohranjajo preprostost in iskren stik z ljudmi

Družinski ansambel vstopa v šesto leto delovanja, doslej so izdali šest avtorskih skladb, za vse so posneli tudi videospote.
Mojca Marot22. 1. 2026 | 17:00
16:34
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Komedija ni pobeg, temveč odgovornost

Njena kariera sega od lutkovnih odrov do odmevnih dramskih vlog, a povsod, kjer se pojavi, ostaja zanesljiva in pristna. Alenka Tetičkovič zna razgrniti humor, ranljivost in življenjsko modrost v enem samem pogledu, ki se vtisne v spomin.
Danica Lovenjak22. 1. 2026 | 16:34
16:26
Bulvar  |  Domači trači
DOMA

Premier Golob v trenirki za kuhinjskim pultom pokazal bolj sproščen obraz

Premier Robert Golob se je med odgovarjanjem na vprašanja v bolj sproščenem posnetku v trenirki za kuhinjskim pultom razgovoril o kuhanju doma.
22. 1. 2026 | 16:26
16:15
Novice  |  Slovenija
INCIDENT

Lažni policist na Brniku, policija miri javnost: »Varnost letališča ni bila nikoli ogrožena«

Po zagotovilih policije lažni policist ni ogrožal varnosti na letališču.
22. 1. 2026 | 16:15

Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
