  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PARLAMENTARNE POČITNICE

Premier Janša na dopustu: poglejte, kako uživa (FOTO)

Večina poslancev se je ali ali pa se še bo odpravila na Hrvaško, Janez Janša uživa v Sloveniji.
Predsednik vlade Janez Janša obožuje slovenske gore. FOTO: Laia Ros Reuters
Predsednik vlade Janez Janša obožuje slovenske gore. FOTO: Laia Ros Reuters
B. K. P.
 23. 7. 2026 | 19:00
1:21
A+A-

Začele so se parlamentarne počitnice, ko bodo tudi poslanci za nekaj časa lahko delo postavili na stranski tir, pozabili na težave, se sprostili in se posvetili družini, prijateljem, hobijem. Velika večina se jih bo v tem času odpravila na morje, Matjaž Han že tradicionalno dopustuje na Pagu, Asta Vrečko na Lošinju, na hrvaško obalo odhaja tudi vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav Ušaj, pod palmami pa že uživa Katja Kokot.

Premier Janez Janša je medtem ostal zvest eni svojih prvih ljubezni – goram. S prijateljem sta se te dni odpravila na zahtevno turo v severno steno Triglava. Za prvega moža stranke SDS pa je bil izlet najbrž mala malica, Janša namreč pogosto obiskuje slovenske gore, že večkrat je s svojimi podvigi dokazal tudi, da je odličen alpinist. Pogosto ga spremlja žena Urška Bačovnik Janša, ki pa je to krat, kot kaže ostala doma. Je pa Janša na družabnem omrežju objavil kar nekaj čudovitih fotografij, posnetih v severni steni Triglava, kjer jima je s plezalskim prijateljem, kot je zapisal v objavi, družbo delal tudi mladi kozorog.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Janez Janšadopustparlamentarne počitnicegoreTriglav
ZADNJE NOVICE
19:30
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna obrača smer, pripravite se na nepričakovana presenečenja

Astrološka napoved za petek, 24. julija 2026.
23. 7. 2026 | 19:30
19:19
Premium
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Ko nas naš dom zastruplja

Izdelki, s katerimi opremimo, odišavimo in čistimo dom, lahko v prostor sproščajo snovi, ki jih nato vdihavamo ali zaužijemo s prahom.
23. 7. 2026 | 19:19
19:00
Bulvar  |  Domači trači
PARLAMENTARNE POČITNICE

Premier Janša na dopustu: poglejte, kako uživa (FOTO)

Večina poslancev se je ali ali pa se še bo odpravila na Hrvaško, Janez Janša uživa v Sloveniji.
23. 7. 2026 | 19:00
18:46
Novice  |  Svet
POŽAR

Na Braču izbruhnil požar, na delu 40 gasilcev (FOTO in VIDEO)

Zakaj je zagorelo, za zdaj še ni znano.
23. 7. 2026 | 18:46
18:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Sosedovi odganjalci za krte piskajo dan in noč: ali ga lahko prisilite, da jih odstrani?

Sosedove naprave za odganjanje krtov že leta motijo spanec in bivanje. Pravnik pojasnjuje, kdaj gre za nedopustne imisije in kako ukrepati.
Pravnik na dlani23. 7. 2026 | 18:25
18:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
GOLJUFIJA

Hotel je pomagati neznancu s spleta in ostal brez več tisočakov

Policisti ponovno opozarjajo, da internet postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Ne nasedajte jim!
23. 7. 2026 | 18:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki