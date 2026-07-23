Premier Janša na dopustu: poglejte, kako uživa (FOTO)

Začele so se parlamentarne počitnice, ko bodo tudi poslanci za nekaj časa lahko delo postavili na stranski tir, pozabili na težave, se sprostili in se posvetili družini, prijateljem, hobijem. Velika večina se jih bo v tem času odpravila na morje, Matjaž Han že tradicionalno dopustuje na Pagu, Asta Vrečko na Lošinju, na hrvaško obalo odhaja tudi vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav Ušaj, pod palmami pa že uživa Katja Kokot.

Premier Janez Janša je medtem ostal zvest eni svojih prvih ljubezni – goram. S prijateljem sta se te dni odpravila na zahtevno turo v severno steno Triglava. Za prvega moža stranke SDS pa je bil izlet najbrž mala malica, Janša namreč pogosto obiskuje slovenske gore, že večkrat je s svojimi podvigi dokazal tudi, da je odličen alpinist. Pogosto ga spremlja žena Urška Bačovnik Janša, ki pa je to krat, kot kaže ostala doma. Je pa Janša na družabnem omrežju objavil kar nekaj čudovitih fotografij, posnetih v severni steni Triglava, kjer jima je s plezalskim prijateljem, kot je zapisal v objavi, družbo delal tudi mladi kozorog.