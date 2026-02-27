  • Delo d.o.o.
TRUPLO NA PLAKATU

Premier počiva na kavču v trenirki, Tina Gaber: »Ni vedel, zakaj ga fotografiram...«

Objava je v komaj desetih urah zbrala več kot dva tisoč všečkov.
Tina je iz domače dnevne sobe delila ta intimni trenutek. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 27. 2. 2026 | 08:49
 27. 2. 2026 | 08:49
2:39
A+A-

Medtem ko storilec, ki je na Vrhniki na politični plakat obesil truplo poginule živali še vedno ostaja neznan, pa se odzivi javnosti in funkcionarjev kar vrstijo. Med prvimi je dejanje za moralno dno označil direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev, kar nekaj političnih kolegov pa je mnenja, da bi dejanje utegnilo biti provokacija kakšne od strank nasprotujočega pola. Kakršenkoli že je motiv za takšno dejanje, pogled na mrtvega psa navadnemu človeku vzbuja predvsem občutek brezmejne krutosti do nič krive živali. Tako razmišlja tudi ena izmed najbolj znanih ljubiteljic živali in bork za njihove pravice, žena premierja Tina Gaber.

image_alt
Grozljiv prizor! Na predvolilni plakat obesili truplo psa, oglasila se je PU Ljubljana (FOTO)

Včeraj je v odziv na svoj profil na omrežju Facebook objavila zasebno fotografijo moža in predsednika vlade Roberta Goloba, kako v trenirki na domačem kavču poležava z njunima dvema mačjima kosmatima prijateljicama. Pod fotografijo pa je zapisala (nelektorirano):

Ta slika ni od danes. In po njegovem obrazu sodeč sploh ni vedel, zakaj ga fotografiram. A meni ta fotka pomeni zelo veliko.

Zakaj? … Ker je popoln kontrast današnjim žalostnim prizorom.

Lahko živimo v državi, kjer življenje živali ne pomeni popolnoma nič. Kjer se z njihovimi trupli brutalno in zavržno ustrahuje otroke na poti v šolo. In kjer bodo čez noč razgradili vso zakonodajo, ki čuva najranljivejše.

Ali …

… ali pa v državi, kjer imamo mir, medsebojno sočutje in zaščito tudi za tiste, ki nimajo glasu. In če se končno navežem na sliko: Državo, kjer predsednik vlade kljub napornemu dnevu brez pomisleka odstopi svoj najljubši del kavča dvema nagajivima kosmatincema.

To sta dva različna svetova.

ps: Tako so se trudili štiri leta, da ga “vržejo iz stolčka”, pa vidite komu je na koncu edino uspelo.

Dodajte slike vaših kosmatincev, DANES JIH SLAVIMO.

Počivaj v miru, dušica nedolžna.

Kontrast, ki ga je želela izpostaviti – na eni strani premier, ki se zvečer brez pomisleka umakne in svoj najljubši kotiček na kavču prepusti muckama, na drugi strani pa dejanje političnega nasprotnika –, je jasen in poveden.

Objava je v komaj desetih urah zbrala več kot dva tisoč všečkov. Pod njo so se hitro začele vrstiti fotografije hišnih ljubljenčkov, ki brezskrbno počivajo na kavčih po vsej državi.

 

Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Logo
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
