Premier počiva na kavču v trenirki, Tina Gaber: »Ni vedel, zakaj ga fotografiram...«

Medtem ko storilec, ki je na Vrhniki na politični plakat obesil truplo poginule živali še vedno ostaja neznan, pa se odzivi javnosti in funkcionarjev kar vrstijo. Med prvimi je dejanje za moralno dno označil direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev, kar nekaj političnih kolegov pa je mnenja, da bi dejanje utegnilo biti provokacija kakšne od strank nasprotujočega pola. Kakršenkoli že je motiv za takšno dejanje, pogled na mrtvega psa navadnemu človeku vzbuja predvsem občutek brezmejne krutosti do nič krive živali. Tako razmišlja tudi ena izmed najbolj znanih ljubiteljic živali in bork za njihove pravice, žena premierja Tina Gaber.

Včeraj je v odziv na svoj profil na omrežju Facebook objavila zasebno fotografijo moža in predsednika vlade Roberta Goloba, kako v trenirki na domačem kavču poležava z njunima dvema mačjima kosmatima prijateljicama. Pod fotografijo pa je zapisala (nelektorirano):

Ta slika ni od danes. In po njegovem obrazu sodeč sploh ni vedel, zakaj ga fotografiram. A meni ta fotka pomeni zelo veliko. Zakaj? … Ker je popoln kontrast današnjim žalostnim prizorom. Lahko živimo v državi, kjer življenje živali ne pomeni popolnoma nič. Kjer se z njihovimi trupli brutalno in zavržno ustrahuje otroke na poti v šolo. In kjer bodo čez noč razgradili vso zakonodajo, ki čuva najranljivejše. Ali … … ali pa v državi, kjer imamo mir, medsebojno sočutje in zaščito tudi za tiste, ki nimajo glasu. In če se končno navežem na sliko: Državo, kjer predsednik vlade kljub napornemu dnevu brez pomisleka odstopi svoj najljubši del kavča dvema nagajivima kosmatincema. To sta dva različna svetova. ps: Tako so se trudili štiri leta, da ga “vržejo iz stolčka”, pa vidite komu je na koncu edino uspelo. Dodajte slike vaših kosmatincev, DANES JIH SLAVIMO. Počivaj v miru, dušica nedolžna.

Kontrast, ki ga je želela izpostaviti – na eni strani premier, ki se zvečer brez pomisleka umakne in svoj najljubši kotiček na kavču prepusti muckama, na drugi strani pa dejanje političnega nasprotnika –, je jasen in poveden.

Objava je v komaj desetih urah zbrala več kot dva tisoč všečkov. Pod njo so se hitro začele vrstiti fotografije hišnih ljubljenčkov, ki brezskrbno počivajo na kavčih po vsej državi.